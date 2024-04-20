Власти рассказали, когда из Ишима начнет уходить вода

В Ишиме вода пойдет на спад уже 22—23 апреля. Такими прогнозами с URA.RU поделился директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Михнович Андрей. По его словам, темп роста воды в Ишиме значительно замедлился.
«Темп роста значительно замедлился. На гидропосту села Ильинское мы уже наблюдаем устойчивую динамику падения, скорость падения растет. В Ишиме мы пока наблюдаем подход к точке паводка. Чем ближе к точке, тем быстрее скорость повышения уровня воды падает. Завтра-послезавтра по прогнозам вода пойдет на спад», — рассказал Михнович.
Он добавил, что в Ишиме сейчас наблюдается формирование максимального уровня половодья. По его словам, главное сейчас — чтобы дамбы выполнили свою роль. За ними идет максимальный мониторинг.
Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года. Сейчас уровень воды превысил 10 метров и достиг отметки 1051 см. После Ишимского района вода пойдет в сторону Абатского и Викуловского районов.
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В Ишиме вода пойдет на спад уже 22—23 апреля. Такими прогнозами с URA.RU поделился директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Михнович Андрей. По его словам, темп роста воды в Ишиме значительно замедлился. «Темп роста значительно замедлился. На гидропосту села Ильинское мы уже наблюдаем устойчивую динамику падения, скорость падения растет. В Ишиме мы пока наблюдаем подход к точке паводка. Чем ближе к точке, тем быстрее скорость повышения уровня воды падает. Завтра-послезавтра по прогнозам вода пойдет на спад», — рассказал Михнович. Он добавил, что в Ишиме сейчас наблюдается формирование максимального уровня половодья. По его словам, главное сейчас — чтобы дамбы выполнили свою роль. За ними идет максимальный мониторинг. Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года. Сейчас уровень воды превысил 10 метров и достиг отметки 1051 см. После Ишимского района вода пойдет в сторону Абатского и Викуловского районов.