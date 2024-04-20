Власти рассказали, когда из Ишима начнет уходить вода

В Ишиме вода начнет спадать 22—23 апреля

21 апреля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Темп роста воды в Ишиме значительно замедлился Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишиме вода пойдет на спад уже 22—23 апреля. Такими прогнозами с URA.RU поделился директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Михнович Андрей. По его словам, темп роста воды в Ишиме значительно замедлился. «Темп роста значительно замедлился. На гидропосту села Ильинское мы уже наблюдаем устойчивую динамику падения, скорость падения растет. В Ишиме мы пока наблюдаем подход к точке паводка. Чем ближе к точке, тем быстрее скорость повышения уровня воды падает. Завтра-послезавтра по прогнозам вода пойдет на спад», — рассказал Михнович. Он добавил, что в Ишиме сейчас наблюдается формирование максимального уровня половодья. По его словам, главное сейчас — чтобы дамбы выполнили свою роль. За ними идет максимальный мониторинг. Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года. Сейчас уровень воды превысил 10 метров и достиг отметки 1051 см. После Ишимского района вода пойдет в сторону Абатского и Викуловского районов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишиме вода пойдет на спад уже 22—23 апреля. Такими прогнозами с URA.RU поделился директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Михнович Андрей. По его словам, темп роста воды в Ишиме значительно замедлился. «Темп роста значительно замедлился. На гидропосту села Ильинское мы уже наблюдаем устойчивую динамику падения, скорость падения растет. В Ишиме мы пока наблюдаем подход к точке паводка. Чем ближе к точке, тем быстрее скорость повышения уровня воды падает. Завтра-послезавтра по прогнозам вода пойдет на спад», — рассказал Михнович. Он добавил, что в Ишиме сейчас наблюдается формирование максимального уровня половодья. По его словам, главное сейчас — чтобы дамбы выполнили свою роль. За ними идет максимальный мониторинг. Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года. Сейчас уровень воды превысил 10 метров и достиг отметки 1051 см. После Ишимского района вода пойдет в сторону Абатского и Викуловского районов.