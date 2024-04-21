Рост воды в Ишиме замедляется, но жителям не рекомендуют расслабляться

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Городской пляж. Ишим
Особенности территории могут привести и к плохому развитию паводка Фото:
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В Ишиме замедляется рост уровня воды, однако жителям рано расслабляться. Особенности территории могут привести и к плохому развитию паводка. Об этом URA.RU рассказал инсайдер.

«Дальше ситуация будет развиваться мягче, чем прогнозировали. Но есть много условностей развития. Например, Ишим, пригород имеют свои особенности территорий, в которых река из широкой поймы собирается в „кучу“. Из-за этого течение выше, напор сильнее, подъем паводка выше по уровню и все неприятные явления с этим связанные тоже сопутствуют. Поэтому уровень паводка сегодня вышел за 10 метров, раньше такого не было», — рассказал источник из МЧС.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Ишиме достиг отметки 10 метров. По данным на 21 апреля, вода поднялась до 1060 см. По прогнозам, вода пойдет на спад 22—23 апреля. Далее вода пойдет в сторону Абатского и Викуловского районов.

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В Ишиме замедляется рост уровня воды, однако жителям рано расслабляться. Особенности территории могут привести и к плохому развитию паводка. Об этом URA.RU рассказал инсайдер. «Дальше ситуация будет развиваться мягче, чем прогнозировали. Но есть много условностей развития. Например, Ишим, пригород имеют свои особенности территорий, в которых река из широкой поймы собирается в „кучу“. Из-за этого течение выше, напор сильнее, подъем паводка выше по уровню и все неприятные явления с этим связанные тоже сопутствуют. Поэтому уровень паводка сегодня вышел за 10 метров, раньше такого не было», — рассказал источник из МЧС. Ранее сообщалось, что уровень воды в Ишиме достиг отметки 10 метров. По данным на 21 апреля, вода поднялась до 1060 см. По прогнозам, вода пойдет на спад 22—23 апреля. Далее вода пойдет в сторону Абатского и Викуловского районов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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