Тобольский рыбак погиб, упав с лодки

Мужчина и двое его друзей вывалились за борт лодки во время рыбалки на Тоболе
В Тобольском районе на реке Тобол во время рыбалки погиб мужчина. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
«Трое мужчин перевернулись в лодке. По предварительным данным, двое из них смогли выбраться на берег самостоятельно и транспортировать другого пострадавшего. К сожалению, на берегу было обнаружено, что мужчина погиб», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что на всех троих были надеты спасательные жилеты. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.
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