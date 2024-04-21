21 апреля 2024

Тобольский рыбак погиб, упав с лодки

МЧС: в Тобольском районе мужчина упал с лодки во время рыбалки и погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина и двое его друзей вывалились за борт лодки во время рыбалки на Тоболе Фото:

В Тобольском районе на реке Тобол во время рыбалки погиб мужчина. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

«Трое мужчин перевернулись в лодке. По предварительным данным, двое из них смогли выбраться на берег самостоятельно и транспортировать другого пострадавшего. К сожалению, на берегу было обнаружено, что мужчина погиб», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что на всех троих были надеты спасательные жилеты. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.

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В Тобольском районе на реке Тобол во время рыбалки погиб мужчина. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Трое мужчин перевернулись в лодке. По предварительным данным, двое из них смогли выбраться на берег самостоятельно и транспортировать другого пострадавшего. К сожалению, на берегу было обнаружено, что мужчина погиб», — говорится в сообщении. Сообщается также, что на всех троих были надеты спасательные жилеты. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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