Тобольский рыбак погиб, упав с лодки

МЧС: в Тобольском районе мужчина упал с лодки во время рыбалки и погиб

22 апреля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Мужчина и двое его друзей вывалились за борт лодки во время рыбалки на Тоболе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольском районе на реке Тобол во время рыбалки погиб мужчина. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Трое мужчин перевернулись в лодке. По предварительным данным, двое из них смогли выбраться на берег самостоятельно и транспортировать другого пострадавшего. К сожалению, на берегу было обнаружено, что мужчина погиб», — говорится в сообщении. Сообщается также, что на всех троих были надеты спасательные жилеты. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольском районе на реке Тобол во время рыбалки погиб мужчина. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Трое мужчин перевернулись в лодке. По предварительным данным, двое из них смогли выбраться на берег самостоятельно и транспортировать другого пострадавшего. К сожалению, на берегу было обнаружено, что мужчина погиб», — говорится в сообщении. Сообщается также, что на всех троих были надеты спасательные жилеты. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.