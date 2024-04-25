25 апреля 2024

В тюменской деревне прорвало дамбу. Видео

Из-за прорыва дамбы в Тюменской области начало топить деревню Кареглазова
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Деревня Репьева. Ишимский район. Тюмень, половодье, уровень воды, наводнение, потоп, забор, дом, разлив
Дома начала подходить близко к домам Фото:
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В Тюменской области прорвало дамбу в деревне Кареглазова Абатского района. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU.

«Деревня Кареглазова. Вода очень активно прибывает. Люди уже по колено в воде, собирают вещи. Звучит серена, нам кричат, что срочно нужно эвакуироваться», — сообщает корреспондент агентства.

На кадрах видно, как вода подошла близко к домам. Местные жители в спешке вывозят вещи, перевозят скот.

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В Тюменской области прорвало дамбу в деревне Кареглазова Абатского района. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU. «Деревня Кареглазова. Вода очень активно прибывает. Люди уже по колено в воде, собирают вещи. Звучит серена, нам кричат, что срочно нужно эвакуироваться», — сообщает корреспондент агентства. На кадрах видно, как вода подошла близко к домам. Местные жители в спешке вывозят вещи, перевозят скот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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