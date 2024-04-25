Дома начала подходить близко к домам
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменской области прорвало дамбу в деревне Кареглазова Абатского района. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU.
«Деревня Кареглазова. Вода очень активно прибывает. Люди уже по колено в воде, собирают вещи. Звучит серена, нам кричат, что срочно нужно эвакуироваться», — сообщает корреспондент агентства.
На кадрах видно, как вода подошла близко к домам. Местные жители в спешке вывозят вещи, перевозят скот.
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