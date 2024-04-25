25 апреля 2024

Звезда сериала «Универ» Самбурская исполнила песню жительницы Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, самбурская анастасия
Настасья Самбурская выпустила песню «Без него» на слова поэтессы из Кургана Фото:

Певица и актриса из сериала «Универ» Настасья Самбурская исполнила песню «Без него», слова к которой написала курганская поэтесса Лариса Фомина. Информация о премьере трека появилась в соцсетях.

«Премьера! Без него (Конченый) Настасья Самбурская. Слова: Лариса Фомина. Музыка: Рустам Разыков», — написала Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что народная артистка России Лариса Долина похвалила песню, написанную жительницей Кургана. Популярная певица назвала ее трек хитом. Также песни курганской поэтессы исполняли солист группы «Иванушки International», шансонье Ирина Круг, Прохор Шаляпин и многие другие известные артисты.

Самбурская исполнила песню на слова поэтессы из Кургана
Самбурская исполнила песню на слова поэтессы из Кургана
Фото:

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Певица и актриса из сериала «Универ» Настасья Самбурская исполнила песню «Без него», слова к которой написала курганская поэтесса Лариса Фомина. Информация о премьере трека появилась в соцсетях. «Премьера! Без него (Конченый) Настасья Самбурская. Слова: Лариса Фомина. Музыка: Рустам Разыков», — написала Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что народная артистка России Лариса Долина похвалила песню, написанную жительницей Кургана. Популярная певица назвала ее трек хитом. Также песни курганской поэтессы исполняли солист группы «Иванушки International», шансонье Ирина Круг, Прохор Шаляпин и многие другие известные артисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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