Ирина Круг выпустила песню поэтессы из Кургана. Видео

03 декабря 2021 в 17:42 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана написала песню для звезды шансона Ирины Круг Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполнительница русского шансона Ирина Круг выпустила новую песню «Фамилия», текст которой написала поэтесса из Кургана Лариса Фомина. О премьере автор слов песни сообщила на своей странице во «ВКонтакте». «Долгожданная премьера песни на мои слова „Фамилия“. Написана специально для Ирины Круг в соавторстве с замечательным композитором Олегом Шаумаровым. Нежная, хрупкая, добрая и сильная Ирина с историей ее большой любви и невосполнимой потери всегда отзывалась в моем сердце и в каждой строчке хотелось передать глубину ее чувств», — написала Лариса Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В разговоре с корреспондентом URA.RU автор отметила, что это не первая песня для Ирины Круг. Текст «Фамилия» в память о певце Михаиле Круге был написан примерно полгода назад. «Когда Ирине показали песню, она прослезилась и сказала: „Забираю, это до мурашек мое, про меня. Словно я сама писала каждое слово“», — рассказала собеседница. Для коммерческих музыкальных проектов Фомина начала писать с 2018 года. За более чем два года она написала свыше 30 песен звездам российской эстрады. Их исполняют Стас Михайлов, Прохор Шаляпин, Анастасия Спиридонова, Александр Маршал, Ярослав Сумишевский и другие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Исполнительница русского шансона Ирина Круг выпустила новую песню «Фамилия», текст которой написала поэтесса из Кургана Лариса Фомина. О премьере автор слов песни сообщила на своей странице во «ВКонтакте». «Долгожданная премьера песни на мои слова „Фамилия“. Написана специально для Ирины Круг в соавторстве с замечательным композитором Олегом Шаумаровым. Нежная, хрупкая, добрая и сильная Ирина с историей ее большой любви и невосполнимой потери всегда отзывалась в моем сердце и в каждой строчке хотелось передать глубину ее чувств», — написала Лариса Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В разговоре с корреспондентом URA.RU автор отметила, что это не первая песня для Ирины Круг. Текст «Фамилия» в память о певце Михаиле Круге был написан примерно полгода назад. «Когда Ирине показали песню, она прослезилась и сказала: „Забираю, это до мурашек мое, про меня. Словно я сама писала каждое слово“», — рассказала собеседница. Для коммерческих музыкальных проектов Фомина начала писать с 2018 года. За более чем два года она написала свыше 30 песен звездам российской эстрады. Их исполняют Стас Михайлов, Прохор Шаляпин, Анастасия Спиридонова, Александр Маршал, Ярослав Сумишевский и другие.