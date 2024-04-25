25 апреля 2024

Молодого пермяка, которого искали полгода, нашли погибшим

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Мужчину искали с октября 2023 года Фото:

В Перми завершились поиски 23-летнего Сергея Сандакова. Молодого человека нашли погибшим, сообщили в группе поискового отряда «Прикамье Поиск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сандаков Сергей. Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — сказано в сообщении.

Сергей Сандаков пропал 12 октября 2023 года в поселке Мулянка. Он ушел из дома и больше не вернулся. Волонтеры сообщали, что ему необходима медицинская помощь.

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В Перми завершились поиски 23-летнего Сергея Сандакова. Молодого человека нашли погибшим, сообщили в группе поискового отряда «Прикамье Поиск» в соцсети «ВКонтакте». «Сандаков Сергей. Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — сказано в сообщении. Сергей Сандаков пропал 12 октября 2023 года в поселке Мулянка. Он ушел из дома и больше не вернулся. Волонтеры сообщали, что ему необходима медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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