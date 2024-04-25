Молодого пермяка, которого искали полгода, нашли погибшим

Мужчину искали с октября 2023 года
В Перми завершились поиски 23-летнего Сергея Сандакова. Молодого человека нашли погибшим, сообщили в группе поискового отряда «Прикамье Поиск» в соцсети «ВКонтакте».
«Сандаков Сергей. Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — сказано в сообщении.
Сергей Сандаков пропал 12 октября 2023 года в поселке Мулянка. Он ушел из дома и больше не вернулся. Волонтеры сообщали, что ему необходима медицинская помощь.
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