Центральные улицы будут перекрыты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Перми 1 мая изменится движение автобусов и трамваев. Некоторые улицы будут перекрыты в связи с проведением эстафеты на призы газеты «Звезда», поэтому транспорт последует в их обход.

«1 мая с 11:45 до 16:30 автобусные маршруты №1, №4, №36, №51, №67 и №81 будут перенаправлены в объезд Комсомольского проспекта по улице Сибирской, а автобусы №19, №45, №50, №59 и №74 по улице Куйбышева. Автобус №13 будет следовать по улице Белинского в обоих направлениях. Маршрут №60 будет курсировать до остановки „Октябрьская площадь“», — сообщили в городском департаменте транспорта.

Также изменения коснутся движения трамвая №11. Вместо улицы Революция он будет следовать по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирская вместо улицы Революции.

Автобусы будут объезжать Комсомольский проспект Инфографика сайта 59.ru

Изменится схема движения трамвая №11 Инфографика сайта 59.ru