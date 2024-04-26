В Перми изменится движение транспорта 1 мая. Карта

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Запуск трамвайного сообщения маршрута № 5 по ул.Куйбышева. Пермь, пешеходный переход, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, улица революции
Центральные улицы будут перекрыты Фото:

В центре Перми 1 мая изменится движение автобусов и трамваев. Некоторые улицы будут перекрыты в связи с проведением эстафеты на призы газеты «Звезда», поэтому транспорт последует в их обход.

«1 мая с 11:45 до 16:30 автобусные маршруты №1, №4, №36, №51, №67 и №81 будут перенаправлены в объезд Комсомольского проспекта по улице Сибирской, а автобусы №19, №45, №50, №59 и №74 по улице Куйбышева. Автобус №13 будет следовать по улице Белинского в обоих направлениях. Маршрут №60 будет курсировать до остановки „Октябрьская площадь“», — сообщили в городском департаменте транспорта.

Также изменения коснутся движения трамвая №11. Вместо улицы Революция он будет следовать по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирская вместо улицы Революции.

Автобусы будут объезжать Комсомольский проспект
Автобусы будут объезжать Комсомольский проспект
Изменится схема движения трамвая №11
Изменится схема движения трамвая №11

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В центре Перми 1 мая изменится движение автобусов и трамваев. Некоторые улицы будут перекрыты в связи с проведением эстафеты на призы газеты «Звезда», поэтому транспорт последует в их обход. «1 мая с 11:45 до 16:30 автобусные маршруты №1, №4, №36, №51, №67 и №81 будут перенаправлены в объезд Комсомольского проспекта по улице Сибирской, а автобусы №19, №45, №50, №59 и №74 по улице Куйбышева. Автобус №13 будет следовать по улице Белинского в обоих направлениях. Маршрут №60 будет курсировать до остановки „Октябрьская площадь“», — сообщили в городском департаменте транспорта. Также изменения коснутся движения трамвая №11. Вместо улицы Революция он будет следовать по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирская вместо улицы Революции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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