26 апреля 2024

Мэр Екатеринбурга показал новый трамвай, который запустят после 9 мая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти планируют закупить 80 новых трамваев
Власти планируют закупить 80 новых трамваев Фото:

В Екатеринбурге после 9 мая запустят современный трамвай на 261 пассажира по маршруту № 18. Трехсекционный состав Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Снимками трамвая поделился мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«После майских праздников на улицах появится трамвай модели „Кастор“. Его изготовил по нашему заказу Усть-Катавский завод. Специалисты Гортранса тщательно изучат характеристики. Оценят, как машина ведет себя на ходу. Тестовая эксплуатация должна в итоге показать, насколько трамвай подходит нам с технической стороны», — написал Орлов, отметив, что в планах закупить 80 трамваев.

По его словам, Екатеринбург считается одним из немногих российских городов, где трамвайная сеть продолжает развиваться. «Яркий пример тому — ветки в Верхнюю Пышму, Академический и Солнечный», — подметил мэр.

О масштабной реформе общественного транспорта Орлов заявил в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество сервиса для пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли. Главные заявления главы Екатеринбурга о транспортной революции — в сбойке URA.RU.

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В Екатеринбурге после 9 мая запустят современный трамвай на 261 пассажира по маршруту № 18. Трехсекционный состав Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Снимками трамвая поделился мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «После майских праздников на улицах появится трамвай модели „Кастор“. Его изготовил по нашему заказу Усть-Катавский завод. Специалисты Гортранса тщательно изучат характеристики. Оценят, как машина ведет себя на ходу. Тестовая эксплуатация должна в итоге показать, насколько трамвай подходит нам с технической стороны», — написал Орлов, отметив, что в планах закупить 80 трамваев. По его словам, Екатеринбург считается одним из немногих российских городов, где трамвайная сеть продолжает развиваться. «Яркий пример тому — ветки в Верхнюю Пышму, Академический и Солнечный», — подметил мэр. О масштабной реформе общественного транспорта Орлов заявил в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество сервиса для пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли. Главные заявления главы Екатеринбурга о транспортной революции — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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