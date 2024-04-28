Полиция ЯНАО ищет пропавшую молодую женщину. Фото

Полиция города Муравленко (ЯНАО) ищет пропавшую 29-летнюю Татьяну Мамаеву. Женщина была одета в бежевый пуховик, джинсы, при ней — черная сумка. О пропаже сообщает telegram-канал «Муравленко 24».
«Полиция города Муравленко устанавливает местонахождение Мамаевой Татьяны Витальевны 1995 года рождения. Женщина небольшого роста, среднего телосложения, волосы темные, ниже плеч. Одета в бежевый пуховик, серую шапку, бежевые ботинки, синие джинсы, серую кофту, при себе черная сумка», — передают сводку полиции авторы канала. Располагающих информацией о местонахождении женщины просят звонить в горотдел.
Женщина небольшого роста, среднего телосложения, волосы темные, ниже плеч.
Ранее собщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 49-летнюю Елену Чувилину. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина пропала 18 февраля
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Полиция города Муравленко (ЯНАО) ищет пропавшую 29-летнюю Татьяну Мамаеву. Женщина была одета в бежевый пуховик, джинсы, при ней — черная сумка. О пропаже сообщает telegram-канал «Муравленко 24». «Полиция города Муравленко устанавливает местонахождение Мамаевой Татьяны Витальевны 1995 года рождения. Женщина небольшого роста, среднего телосложения, волосы темные, ниже плеч. Одета в бежевый пуховик, серую шапку, бежевые ботинки, синие джинсы, серую кофту, при себе черная сумка», — передают сводку полиции авторы канала. Располагающих информацией о местонахождении женщины просят звонить в горотдел. Ранее собщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 49-летнюю Елену Чувилину. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина пропала 18 февраля