28 апреля 2024
27 апреля 2024

Полиция ЯНАО ищет пропавшую молодую женщину. Фото

Полиция Муравленко ищет пропавшую 29-летнюю Татьяну Мамаеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по рыбакам находящимся на тонком льду. Пермь, мчс, служба спасения, спасатели, полиция
Полиция ищет пропавшую Татьяну Мамаеву из Муравленко Фото:

Полиция города Муравленко (ЯНАО) ищет пропавшую 29-летнюю Татьяну Мамаеву. Женщина была одета в бежевый пуховик, джинсы, при ней — черная сумка. О пропаже сообщает telegram-канал «Муравленко 24».

«Полиция города Муравленко устанавливает местонахождение Мамаевой Татьяны Витальевны 1995 года рождения. Женщина небольшого роста, среднего телосложения, волосы темные, ниже плеч. Одета в бежевый пуховик, серую шапку, бежевые ботинки, синие джинсы, серую кофту, при себе черная сумка», — передают сводку полиции авторы канала. Располагающих информацией о местонахождении женщины просят звонить в горотдел.

Женщина небольшого роста, среднего телосложения, волосы темные, ниже плеч.
Женщина небольшого роста, среднего телосложения, волосы темные, ниже плеч.

Ранее собщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 49-летнюю Елену Чувилину. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина пропала 18 февраля

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Полиция города Муравленко (ЯНАО) ищет пропавшую 29-летнюю Татьяну Мамаеву. Женщина была одета в бежевый пуховик, джинсы, при ней — черная сумка. О пропаже сообщает telegram-канал «Муравленко 24». «Полиция города Муравленко устанавливает местонахождение Мамаевой Татьяны Витальевны 1995 года рождения. Женщина небольшого роста, среднего телосложения, волосы темные, ниже плеч. Одета в бежевый пуховик, серую шапку, бежевые ботинки, синие джинсы, серую кофту, при себе черная сумка», — передают сводку полиции авторы канала. Располагающих информацией о местонахождении женщины просят звонить в горотдел. Ранее собщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 49-летнюю Елену Чувилину. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина пропала 18 февраля
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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