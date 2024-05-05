Spiegel: в США надеются на отказ Байдена от выборов в пользу Мишель Обамы

05 мая 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

В США надеются, что Байден откажется от выборов в пользу Обамы Фото: Официальный сайт президента Украины Демократы США обсуждают слух «о широком жесте» президента Джо Байдена, который, возможно, уступит на предстоящих выборах свою кандидатуру бывшей первой леди страны Мишель Обаме. Об этом пишет немецкий Spiegel. «Замена в последнюю секунду и, таким образом, предотвращение Дональда Трампа… Выступление бывшей первой леди окружает лихорадочное ожидание спасения. Но умеет ли она заниматься политикой?» — пишет издание . Демократическая партия США включила вопрос о возможности такого поворота в социологические опросы населения. Букмекерские конторы предлагают рассматривать Обаму как многообещающего возможного кандидата на президентских выборах в ноябре. Сама экс-первая леди страны считает политику «грязным дело» и связываться с ней не хочет. Возросший интерес к ее личности вызван и тем, что еще никогда в истории США не сталкивались «два настолько непопулярных кандидата». Выборы президента в США пройдут 5 ноября 2024 года. На пост претендуют Джо Байдан и Дональд Трамп. Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей. Это показали соцопросы исследовательской организации Rasmussen Reports. Поддержку Трампу высказали 46% опрошенных, Байдену — 36%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Демократы США обсуждают слух «о широком жесте» президента Джо Байдена, который, возможно, уступит на предстоящих выборах свою кандидатуру бывшей первой леди страны Мишель Обаме. Об этом пишет немецкий Spiegel. «Замена в последнюю секунду и, таким образом, предотвращение Дональда Трампа… Выступление бывшей первой леди окружает лихорадочное ожидание спасения. Но умеет ли она заниматься политикой?» — пишет издание. Демократическая партия США включила вопрос о возможности такого поворота в социологические опросы населения. Букмекерские конторы предлагают рассматривать Обаму как многообещающего возможного кандидата на президентских выборах в ноябре. Сама экс-первая леди страны считает политику «грязным дело» и связываться с ней не хочет. Возросший интерес к ее личности вызван и тем, что еще никогда в истории США не сталкивались «два настолько непопулярных кандидата». Выборы президента в США пройдут 5 ноября 2024 года. На пост претендуют Джо Байдан и Дональд Трамп. Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей. Это показали соцопросы исследовательской организации Rasmussen Reports. Поддержку Трампу высказали 46% опрошенных, Байдену — 36%.