Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей

04 мая 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Трамп усилил поддержку среди своего электората Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего лидера страны Джо Байдена по уровню поддержки избирателей. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного исследовательской организации Rasmussen Reports. «У респондентов соцопроса спросили, за кого они отдадут свой голос, если кандидатами на президентский пост будут демократ Джо Байден, республиканец Дональд Трамп и независимый Роберт Кеннеди — младший. В итоге — 46% высказались в поддержку Трампа, 36% проголосовали бы за Байдена, 9% отдают предпочтение Кеннеди — младшему», — передает ТАСС со ссылкой на данные организаторов опроса. Соцопрос проводился с 29 апреля по 1 мая. В нем участвовали 1 205 человек, отмечается в результатах исследования. Трамп увеличил отрыв от Байдена на четыре пункта, по сравнению с данными опроса от 4 апреля. Выборы президента США пройдут в ноябре. Согласно опросу News/Morning, Байден потерял былую популярность. В конце апреля он проигрывал Трампу в шести из семи штатов. Также сообщалось, что Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего лидера страны Джо Байдена по уровню поддержки избирателей. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного исследовательской организации Rasmussen Reports. «У респондентов соцопроса спросили, за кого они отдадут свой голос, если кандидатами на президентский пост будут демократ Джо Байден, республиканец Дональд Трамп и независимый Роберт Кеннеди — младший. В итоге — 46% высказались в поддержку Трампа, 36% проголосовали бы за Байдена, 9% отдают предпочтение Кеннеди — младшему», — передает ТАСС со ссылкой на данные организаторов опроса. Соцопрос проводился с 29 апреля по 1 мая. В нем участвовали 1 205 человек, отмечается в результатах исследования. Трамп увеличил отрыв от Байдена на четыре пункта, по сравнению с данными опроса от 4 апреля. Выборы президента США пройдут в ноябре. Согласно опросу News/Morning, Байден потерял былую популярность. В конце апреля он проигрывал Трампу в шести из семи штатов. Также сообщалось, что Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней.