Марочко рассказал об успехах ВС РФ в Харьковской области

Марочко: российские бойцы берут в охват Купянск
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ВС РФ берут новые позиции Купянска
ВС РФ берут новые позиции Купянска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские подразделения активно работают над блокировкой всех логистических путей снабжения украинских вооруженных сил в Купянске, Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Купянске: здесь наши войска перекрывают все логистические пути снабжения противника, охватывают населенный пункт. <…> Естественно, сейчас идет охват с высот украинской группировки в Купянске», — отметил Марочко для ТАСС.

Эксперт также добавил, что российские бойцы уже добились определенных успехов в пригородных районах Купянска, где они закрепились на новых позициях. В то же время в самом городе активные боевые действия пока не начались.

Ранее российские военные уже начали операцию по окружению украинских сил в Радьковке Харьковской области, формируя огневое кольцо и осложняя снабжение противника. Эти действия стали продолжением расширения буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей и сопровождались взятием под контроль ряда населенных пунктов, что позволило усилить давление на позиции ВСУ в регионе.

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Российские подразделения активно работают над блокировкой всех логистических путей снабжения украинских вооруженных сил в Купянске, Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко. «Если мы говорим о Купянске: здесь наши войска перекрывают все логистические пути снабжения противника, охватывают населенный пункт. <…> Естественно, сейчас идет охват с высот украинской группировки в Купянске», — отметил Марочко для ТАСС. Эксперт также добавил, что российские бойцы уже добились определенных успехов в пригородных районах Купянска, где они закрепились на новых позициях. В то же время в самом городе активные боевые действия пока не начались. Ранее российские военные уже начали операцию по окружению украинских сил в Радьковке Харьковской области, формируя огневое кольцо и осложняя снабжение противника. Эти действия стали продолжением расширения буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей и сопровождались взятием под контроль ряда населенных пунктов, что позволило усилить давление на позиции ВСУ в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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