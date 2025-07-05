Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца»

Российская актриса Светлана Ходченкова внесена в базу данных украинского портала «Миротворец». В качестве обоснования этого указаны незаконное пересечение границы Украины и коммерческая деятельность в Крыму. При этом Киев отказывается признавать результаты референдума в вернувшемся в российскую гавань регионе.
В досье на сайте утверждается, что артистка «осознанно пересекала государственную границу Украины с целью въезда в Крым», а также принимала участие в «попытках оккупации полуострова». Кроме того, по версии администраторов ресурса, Ходченкова занималась коммерческой деятельностью на территории Крыма, которую Киев не хочет признавать российской.
Актриса ранее дважды исполняла роль партнерши президента Украины Владимира Зеленского в кино. В 2009 году они вместе снялись в фильме «Любовь в большом городе», а в 2011-ом сыграли пару в ленте «Служебный роман. Наше время», снятой режиссером Сариком Андреасяном. Сам Андреасян также числится в списках «Миротворца».
Этот украинский портал известен публикацией личных данных российских и зарубежных деятелей, которых авторы обвиняют в нарушении украинского законодательства. Москва уже неоднократно критиковали деятельность сайта за угрозу безопасности и разглашение персональных данных.
Ранее в базу «Миротворца» внесли блогера Влада Бумагу (Влад А4) из-за его участия в «Прямой линии» президента России Владимира Путина, напоминает «Национальная служба новостей». До этого туда попал вокалист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков «за осознанное нарушение украинской госграницы Украины и проведение концертов в Крыму», пишет RT.
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