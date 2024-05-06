В Сургуте двое ветеран не смогли увидеть концерт из-за проблем со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте волонтеры Победы и школьники устроили импровизированный парад под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию здоровья из пяти участников ВОВ поздравления смогли принять только трое: Хана Дворкина, Николай Маевский и Виталий Шолобода, передает корреспондент URA.RU.

«Происходит эта акция в канун главного праздника нашей страны Дня Победы. И вот 6 мая мы начинаем эти поздравления. Всего в Сургуте проживают 203 человека, чья биография, чья личная судьба связана с Великой Отечественной войной. Это, конечно же, ветераны, это труженики тыла, это несовершеннолетние узники концлагерей. Но в первую очередь особая категория — это непосредственные участники Великой Отечественной войны. Сегодня поздравляем трех ветеранов, чье здоровье поздравляет принимать эти поздравления», — сообщил директор департамента культуры Сургута Антон Акулов.

Поздравить ветерана Николая Маевского приехали волонтеры Победы, школьники, участники патриотических объединений, творческие коллективы и представители администрации. С поздравлением выступил военком Сургута Андрей Калядин. «Войны армии и флота, ветераны вооруженных сил, жители города Сургута поздравляют вас с 79-й годовщиной Великой Победы. С праздником! С Днем Победы! Ура!» — поздравил ветерана Калядин.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ветераны Великой Отечественной войны смогут путешествовать бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами округа.