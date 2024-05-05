В ХМАО ветераны смогут бесплатно ездить на всех видах транспорта в День Победы

В ХМАО ветераны Великой Отечественной войны будут иметь возможность путешествовать между населенными пунктами бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона.
«Такая мера поддержки ежегодно предоставляется в связи с празднованием годовщины Победы в ВОВ 1941—1945 годов», — приводит слова исполняющего обязанности директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева telegram-канал ведомства. К участию в акции присоединились автотранспортные компании, авиакомпании, Российские железные дороги и «Северречфлот».
Весь май ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать на пригородных электричках и поездах дальнего следования. Кроме ветеранов, бесплатно поездку смогут совершить также их сопровождающие лица.
Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО в мае пенсионеры смогут бесплатно ездить на городских автобусах. Акция будет действовать на дачных маршрутах в Сургуте и Югорске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!