В ХМАО ветераны смогут бесплатно ездить на всех видах транспорта в День Победы

В ХМАО участники Великой Отечественной войны смогут путешествовать бесплатно

06 мая 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

В ХМАО ветераны смогут бесплатно ездить на автобусах, поездах, самолетах и водных судах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО ветераны Великой Отечественной войны будут иметь возможность путешествовать между населенными пунктами бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона. «Такая мера поддержки ежегодно предоставляется в связи с празднованием годовщины Победы в ВОВ 1941—1945 годов», — приводит слова исполняющего обязанности директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева telegram-канал ведомства. К участию в акции присоединились автотранспортные компании, авиакомпании, Российские железные дороги и «Северречфлот». Весь май ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать на пригородных электричках и поездах дальнего следования. Кроме ветеранов, бесплатно поездку смогут совершить также их сопровождающие лица. Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО в мае пенсионеры смогут бесплатно ездить на городских автобусах. Акция будет действовать на дачных маршрутах в Сургуте и Югорске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО ветераны Великой Отечественной войны будут иметь возможность путешествовать между населенными пунктами бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона. «Такая мера поддержки ежегодно предоставляется в связи с празднованием годовщины Победы в ВОВ 1941—1945 годов», — приводит слова исполняющего обязанности директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева telegram-канал ведомства. К участию в акции присоединились автотранспортные компании, авиакомпании, Российские железные дороги и «Северречфлот». Весь май ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать на пригородных электричках и поездах дальнего следования. Кроме ветеранов, бесплатно поездку смогут совершить также их сопровождающие лица. Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО в мае пенсионеры смогут бесплатно ездить на городских автобусах. Акция будет действовать на дачных маршрутах в Сургуте и Югорске.