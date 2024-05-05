05 мая 2024

В ХМАО ветераны смогут бесплатно ездить на всех видах транспорта в День Победы

В ХМАО участники Великой Отечественной войны смогут путешествовать бесплатно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Пермь, ветераны на параде
В ХМАО ветераны смогут бесплатно ездить на автобусах, поездах, самолетах и водных судах Фото:

В ХМАО ветераны Великой Отечественной войны будут иметь возможность путешествовать между населенными пунктами бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона.

«Такая мера поддержки ежегодно предоставляется в связи с празднованием годовщины Победы в ВОВ 1941—1945 годов», — приводит слова исполняющего обязанности директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева telegram-канал ведомства. К участию в акции присоединились автотранспортные компании, авиакомпании, Российские железные дороги и «Северречфлот».

Весь май ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать на пригородных электричках и поездах дальнего следования. Кроме ветеранов, бесплатно поездку смогут совершить также их сопровождающие лица.

Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО в мае пенсионеры смогут бесплатно ездить на городских автобусах. Акция будет действовать на дачных маршрутах в Сургуте и Югорске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО ветераны Великой Отечественной войны будут иметь возможность путешествовать между населенными пунктами бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона. «Такая мера поддержки ежегодно предоставляется в связи с празднованием годовщины Победы в ВОВ 1941—1945 годов», — приводит слова исполняющего обязанности директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева telegram-канал ведомства. К участию в акции присоединились автотранспортные компании, авиакомпании, Российские железные дороги и «Северречфлот». Весь май ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать на пригородных электричках и поездах дальнего следования. Кроме ветеранов, бесплатно поездку смогут совершить также их сопровождающие лица. Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО в мае пенсионеры смогут бесплатно ездить на городских автобусах. Акция будет действовать на дачных маршрутах в Сургуте и Югорске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...