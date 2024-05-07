В Тюмени прошло возложение цветов к Мемориалу памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов. По его словам, в церемонии приняли участие глава региона Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук.
«В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, а также мэр Тюмени Руслан Кухарук. Также память погибших почтили и другие люди», — сообщил фотокорреспондент агентства.
Он добавил, что после завершения церемонии возложения рядом со зданием УМВД России по Тюменской области был произведен салют из стрелкового оружия. После этого делегация во главе с губернатором направилась к Вечному огню.
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В Тюмени прошло возложение цветов к Мемориалу памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов. По его словам, в церемонии приняли участие глава региона Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. «В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, а также мэр Тюмени Руслан Кухарук. Также память погибших почтили и другие люди», — сообщил фотокорреспондент агентства. Он добавил, что после завершения церемонии возложения рядом со зданием УМВД России по Тюменской области был произведен салют из стрелкового оружия. После этого делегация во главе с губернатором направилась к Вечному огню.