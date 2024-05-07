В Тюмени почтили память погибших сотрудников ОВД. Видео

08 мая 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в возложении цветов к Мемориалу памяти сотрудников ОВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени прошло возложение цветов к Мемориалу памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов. По его словам, в церемонии приняли участие глава региона Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. «В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, а также мэр Тюмени Руслан Кухарук. Также память погибших почтили и другие люди», — сообщил фотокорреспондент агентства. Он добавил, что после завершения церемонии возложения рядом со зданием УМВД России по Тюменской области был произведен салют из стрелкового оружия. После этого делегация во главе с губернатором направилась к Вечному огню. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени прошло возложение цветов к Мемориалу памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов. По его словам, в церемонии приняли участие глава региона Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. «В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, а также мэр Тюмени Руслан Кухарук. Также память погибших почтили и другие люди», — сообщил фотокорреспондент агентства. Он добавил, что после завершения церемонии возложения рядом со зданием УМВД России по Тюменской области был произведен салют из стрелкового оружия. После этого делегация во главе с губернатором направилась к Вечному огню.