07 мая 2024

В Тюмени почтили память погибших сотрудников ОВД. Видео

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в возложении цветов к Мемориалу памяти сотрудников ОВД Фото:

В Тюмени прошло возложение цветов к Мемориалу памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов. По его словам, в церемонии приняли участие глава региона Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук.

«В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, а также мэр Тюмени Руслан Кухарук. Также память погибших почтили и другие люди», — сообщил фотокорреспондент агентства.

Он добавил, что после завершения церемонии возложения рядом со зданием УМВД России по Тюменской области был произведен салют из стрелкового оружия. После этого делегация во главе с губернатором направилась к Вечному огню.

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В Тюмени прошло возложение цветов к Мемориалу памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов. По его словам, в церемонии приняли участие глава региона Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. «В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, а также мэр Тюмени Руслан Кухарук. Также память погибших почтили и другие люди», — сообщил фотокорреспондент агентства. Он добавил, что после завершения церемонии возложения рядом со зданием УМВД России по Тюменской области был произведен салют из стрелкового оружия. После этого делегация во главе с губернатором направилась к Вечному огню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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