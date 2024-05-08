Самый дорогой конструктор в Тюмени продают почти за 90 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В тюменском магазине продается игрушечная космическая ракета по цене почти 90 000 рублей. При этом за аналогичную стоимость можно приобрести новый iPhone 15 серии. Информация о ценах представлена на сайте магазинов.

«Конструктор Lego „Венатор“ — республиканский штурмовой крейсер. Стоимость: 89 999 рублей», — указано на сайте магазина. В конструкторе больше пяти тысячи деталей. Он создан на основе вселенной «Звездные войны».

За аналогичную сумму в Тюмени продают новый смартфон iPhone 15 серии с объемом памяти 256 ГБ. Его цена — 86 990 рублей.

Почти за 90 тысяч продают космический корабль в одном из тюменских магазинов Фото: скрин с сайта детского магазина