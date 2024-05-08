Самый дорогой конструктор в Тюмени продают почти за 90 тысяч рублей
В тюменском магазине продается игрушечная космическая ракета по цене почти 90 000 рублей. При этом за аналогичную стоимость можно приобрести новый iPhone 15 серии. Информация о ценах представлена на сайте магазинов.
«Конструктор Lego „Венатор“ — республиканский штурмовой крейсер. Стоимость: 89 999 рублей», — указано на сайте магазина. В конструкторе больше пяти тысячи деталей. Он создан на основе вселенной «Звездные войны».
За аналогичную сумму в Тюмени продают новый смартфон iPhone 15 серии с объемом памяти 256 ГБ. Его цена — 86 990 рублей.
Почти за 90 тысяч продают космический корабль в одном из тюменских магазинов
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