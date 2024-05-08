В тюменском магазине продают игрушечную ракету по цене нового айфона. Скрин

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Клипарт. Магнитогорск, лего, конструктор, детство
Самый дорогой конструктор в Тюмени продают почти за 90 тысяч рублей Фото:

В тюменском магазине продается игрушечная космическая ракета по цене почти 90 000 рублей. При этом за аналогичную стоимость можно приобрести новый iPhone 15 серии. Информация о ценах представлена на сайте магазинов.

«Конструктор Lego „Венатор“ — республиканский штурмовой крейсер. Стоимость: 89 999 рублей», — указано на сайте магазина. В конструкторе больше пяти тысячи деталей. Он создан на основе вселенной «Звездные войны».

За аналогичную сумму в Тюмени продают новый смартфон iPhone 15 серии с объемом памяти 256 ГБ. Его цена — 86 990 рублей.

Почти за 90 тысяч продают космический корабль в одном из тюменских магазинов
Почти за 90 тысяч продают космический корабль в одном из тюменских магазинов
Фото:

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В тюменском магазине продается игрушечная космическая ракета по цене почти 90 000 рублей. При этом за аналогичную стоимость можно приобрести новый iPhone 15 серии. Информация о ценах представлена на сайте магазинов. «Конструктор Lego „Венатор“ — республиканский штурмовой крейсер. Стоимость: 89 999 рублей», — указано на сайте магазина. В конструкторе больше пяти тысячи деталей. Он создан на основе вселенной «Звездные войны». За аналогичную сумму в Тюмени продают новый смартфон iPhone 15 серии с объемом памяти 256 ГБ. Его цена — 86 990 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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