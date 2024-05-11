Бывший пермский губернатор Трутнев сохранил пост в правительстве РФ

11 мая 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Трутнев работает зампредом больше 10 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера в правительства РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина. «В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом „О Правительстве Российской Федерации“ Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового Правительства. Должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — говорится в сообщении. Юрий Трутнев с 2000 по 2004 год был губернатором Пермского края. Первым в РФ он провел процесс объединения двух субъектов РФ — Пермского края и Коми-Пермяцкого автономного округа. В 2004 году он стал министром природных ресурсов РФ. В этом статусе он работал до 2012 года. Потом был помощником президента. С августа 2013 года Трутнев занимает пост вице-премьера, полпреда в Дальневосточном округе. Ранее в инсайдах URA.RU предполагало, что Трутнев может стать главой управделами президента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера в правительства РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина. «В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом „О Правительстве Российской Федерации“ Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового Правительства. Должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — говорится в сообщении. Юрий Трутнев с 2000 по 2004 год был губернатором Пермского края. Первым в РФ он провел процесс объединения двух субъектов РФ — Пермского края и Коми-Пермяцкого автономного округа. В 2004 году он стал министром природных ресурсов РФ. В этом статусе он работал до 2012 года. Потом был помощником президента. С августа 2013 года Трутнев занимает пост вице-премьера, полпреда в Дальневосточном округе. Ранее в инсайдах URA.RU предполагало, что Трутнев может стать главой управделами президента