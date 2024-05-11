Бывший пермский губернатор Трутнев сохранил пост в правительстве РФ

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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, трутнев юрий
Трутнев работает зампредом больше 10 лет Фото:
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Экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера в правительства РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом „О Правительстве Российской Федерации“ Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового Правительства. Должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — говорится в сообщении.

Юрий Трутнев с 2000 по 2004 год был губернатором Пермского края. Первым в РФ он провел процесс объединения двух субъектов РФ — Пермского края и Коми-Пермяцкого автономного округа. В 2004 году он стал министром природных ресурсов РФ. В этом статусе он работал до 2012 года. Потом был помощником президента. С августа 2013 года Трутнев занимает пост вице-премьера, полпреда в Дальневосточном округе. Ранее в инсайдах URA.RU предполагало, что Трутнев может стать главой управделами президента

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Экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера в правительства РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина. «В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом „О Правительстве Российской Федерации“ Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового Правительства. Должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — говорится в сообщении. Юрий Трутнев с 2000 по 2004 год был губернатором Пермского края. Первым в РФ он провел процесс объединения двух субъектов РФ — Пермского края и Коми-Пермяцкого автономного округа. В 2004 году он стал министром природных ресурсов РФ. В этом статусе он работал до 2012 года. Потом был помощником президента. С августа 2013 года Трутнев занимает пост вице-премьера, полпреда в Дальневосточном округе. Ранее в инсайдах URA.RU предполагало, что Трутнев может стать главой управделами президента
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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