В зоне СВО погиб ефрейтор Олег Грачев из Пермского края

13 мая 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с бойцом пройдет 14 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации погиб ефрейтор из Прикамья Олег Грачев. Об этом сообщила администрация Краснокамского округа. «При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, ефрейтор Олег Грачев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится 14 мая в 11:00. Церемония пройдет в Дворце культуры Гознака по улице Карла Либкнехта, 10. Олег Грачев погиб при исполнении воинского долга vk.com, «Краснокамский округ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне проведения спецоперации погиб ефрейтор из Прикамья Олег Грачев. Об этом сообщила администрация Краснокамского округа. «При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, ефрейтор Олег Грачев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится 14 мая в 11:00. Церемония пройдет в Дворце культуры Гознака по улице Карла Либкнехта, 10.