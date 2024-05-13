В зоне СВО погиб ефрейтор Олег Грачев из Пермского края

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Церемония прощания с бойцом пройдет 14 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб ефрейтор из Прикамья Олег Грачев. Об этом сообщила администрация Краснокамского округа.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, ефрейтор Олег Грачев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 14 мая в 11:00. Церемония пройдет в Дворце культуры Гознака по улице Карла Либкнехта, 10.

https://vk.com/krasnokrug?w=wall-162645730_33735&ysclid=lw58k3fiow623755653
Олег Грачев погиб при исполнении воинского долга

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В зоне проведения спецоперации погиб ефрейтор из Прикамья Олег Грачев. Об этом сообщила администрация Краснокамского округа. «При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, ефрейтор Олег Грачев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится 14 мая в 11:00. Церемония пройдет в Дворце культуры Гознака по улице Карла Либкнехта, 10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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