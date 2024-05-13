В зоне СВО погиб ефрейтор Олег Грачев из Пермского края

Церемония прощания с бойцом пройдет 14 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения спецоперации погиб ефрейтор из Прикамья Олег Грачев. Об этом сообщила администрация Краснокамского округа.
«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, ефрейтор Олег Грачев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим состоится 14 мая в 11:00. Церемония пройдет в Дворце культуры Гознака по улице Карла Либкнехта, 10.
Олег Грачев погиб при исполнении воинского долга
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