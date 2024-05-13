Тобольские власти ищут способ, как спасти местный бюджет

Власти Тобольска пытаются снизить дотационность городского бюджета

14 мая 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Тобольский бюджет на 94% состоит из дотаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зависимость бюджета Тобольска от дотаций составила 94% в 2024 году. Власти города пытаются найти способ, как исправить ситуацию и вывести муниципалитет на самофинансирование. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников в тюменском истеблишменте. «Бюджет города полностью зависим от дотаций, несмотря на попытки развить туризм и местный бизнес. Сумма безвозмездных поступлений в бюджет в 2024 году составляет аж 94%. В администрации разрабатываются меры, которые направлены на то, чтобы спасти ситуацию», — говорят собеседники агентства. Еще в 2013 году губернатор региона Владимир Якушев (действующий полпред УрФО) согласовывал стратегию развития города, в которой заявлялось, что к 2020 году город выйдет на самофинансирование. Однако достичь заявленных целей не удалось. На данный момент доля собственных доходов в бюджете города составляет лишь 5,4%. Бюджет города на 2024 года составляет 34,6 млрд рублей. В последний раз бюджет Тобольска принимали в 2023 году. По данным агентства, на публичных слушаниях отсутствовали мэр Максим Афанасьев и председатель думы Андрей Ходосевич, из-за чего местные общественники до сих пор направляют обращения в надзорные ведомства, пытаясь признать слушания недействительными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зависимость бюджета Тобольска от дотаций составила 94% в 2024 году. Власти города пытаются найти способ, как исправить ситуацию и вывести муниципалитет на самофинансирование. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников в тюменском истеблишменте. «Бюджет города полностью зависим от дотаций, несмотря на попытки развить туризм и местный бизнес. Сумма безвозмездных поступлений в бюджет в 2024 году составляет аж 94%. В администрации разрабатываются меры, которые направлены на то, чтобы спасти ситуацию», — говорят собеседники агентства. Еще в 2013 году губернатор региона Владимир Якушев (действующий полпред УрФО) согласовывал стратегию развития города, в которой заявлялось, что к 2020 году город выйдет на самофинансирование. Однако достичь заявленных целей не удалось. На данный момент доля собственных доходов в бюджете города составляет лишь 5,4%. Бюджет города на 2024 года составляет 34,6 млрд рублей. В последний раз бюджет Тобольска принимали в 2023 году. По данным агентства, на публичных слушаниях отсутствовали мэр Максим Афанасьев и председатель думы Андрей Ходосевич, из-за чего местные общественники до сих пор направляют обращения в надзорные ведомства, пытаясь признать слушания недействительными.