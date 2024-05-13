Тобольские власти ищут способ, как спасти местный бюджет

Зависимость бюджета Тобольска от дотаций составила 94% в 2024 году. Власти города пытаются найти способ, как исправить ситуацию и вывести муниципалитет на самофинансирование. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников в тюменском истеблишменте.
«Бюджет города полностью зависим от дотаций, несмотря на попытки развить туризм и местный бизнес. Сумма безвозмездных поступлений в бюджет в 2024 году составляет аж 94%. В администрации разрабатываются меры, которые направлены на то, чтобы спасти ситуацию», — говорят собеседники агентства.
Еще в 2013 году губернатор региона Владимир Якушев (действующий полпред УрФО) согласовывал стратегию развития города, в которой заявлялось, что к 2020 году город выйдет на самофинансирование. Однако достичь заявленных целей не удалось. На данный момент доля собственных доходов в бюджете города составляет лишь 5,4%. Бюджет города на 2024 года составляет 34,6 млрд рублей.
В последний раз бюджет Тобольска принимали в 2023 году. По данным агентства, на публичных слушаниях отсутствовали мэр Максим Афанасьев и председатель думы Андрей Ходосевич, из-за чего местные общественники до сих пор направляют обращения в надзорные ведомства, пытаясь признать слушания недействительными.
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Зависимость бюджета Тобольска от дотаций составила 94% в 2024 году. Власти города пытаются найти способ, как исправить ситуацию и вывести муниципалитет на самофинансирование. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников в тюменском истеблишменте. «Бюджет города полностью зависим от дотаций, несмотря на попытки развить туризм и местный бизнес. Сумма безвозмездных поступлений в бюджет в 2024 году составляет аж 94%. В администрации разрабатываются меры, которые направлены на то, чтобы спасти ситуацию», — говорят собеседники агентства. Еще в 2013 году губернатор региона Владимир Якушев (действующий полпред УрФО) согласовывал стратегию развития города, в которой заявлялось, что к 2020 году город выйдет на самофинансирование. Однако достичь заявленных целей не удалось. На данный момент доля собственных доходов в бюджете города составляет лишь 5,4%. Бюджет города на 2024 года составляет 34,6 млрд рублей. В последний раз бюджет Тобольска принимали в 2023 году. По данным агентства, на публичных слушаниях отсутствовали мэр Максим Афанасьев и председатель думы Андрей Ходосевич, из-за чего местные общественники до сих пор направляют обращения в надзорные ведомства, пытаясь признать слушания недействительными.