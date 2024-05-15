Путин оценил подходы Китая к урегулированию украинского кризиса

Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа. Он отметил, что в КНР понимают первопричины этого конфликта.

«Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение», — заявил Путин. Он отметил, что эти мысли нашли отражение в плане из 12 пунктов «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». Он появился зимой 2023 года. Путин считает, что Китай искренне пытается помочь в прекращении конфликта.

Тогда Киев раскритиковал мирный план Китая по Украине. В офисе президента Украины Владимира Зеленского пришли к выводу, что инициатива КНР не приведет к урегулированию конфликта. В Госдепе США заявили, что скептически относятся к нему. В Кремле сообщили, что предложения Пекина заслуживают внимания.