«Коммерсант»: ФАС рискует стать службой «двойного» подчинения

Федеральная антимонопольная служба может оказаться в двойном подчинении по отношению к разным блокам правительства страны. Подобная ситуация возникла из-за неопределенности с полномочиями вице-премьеров в новом кабмине. Об этом сообщили источники, близкие к правительству.
«Вице-премьеру правительства Дмитрию Григоренко может быть передано кураторство нормативной сферой ФАС. „Экономический“ вице-премьер Александр Новак возможно будет контролировать „тарифную“ деятельность антимонопольного ведомства. Таким образом ФАС может оказаться в „двойном подчинении“», —
Ранее Григоренко сохранил пост руководителя аппарата в новом правительстве РФ и продолжил работу в должности вице-премьера. Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы в составе правительства Михаила Мишустина, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Он займется вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер.
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