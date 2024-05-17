«Коммерсант»: ФАС рискует стать службой «двойного» подчинения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС готовится работать с вице-премьерами нового правительства Фото:

Федеральная антимонопольная служба может оказаться в двойном подчинении по отношению к разным блокам правительства страны. Подобная ситуация возникла из-за неопределенности с полномочиями вице-премьеров в новом кабмине. Об этом сообщили источники, близкие к правительству.

«Вице-премьеру правительства Дмитрию Григоренко может быть передано кураторство нормативной сферой ФАС. „Экономический“ вице-премьер Александр Новак возможно будет контролировать „тарифную“ деятельность антимонопольного ведомства. Таким образом ФАС может оказаться в „двойном подчинении“», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Ранее Григоренко сохранил пост руководителя аппарата в новом правительстве РФ и продолжил работу в должности вице-премьера. Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы в составе правительства Михаила Мишустина, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Он займется вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная антимонопольная служба может оказаться в двойном подчинении по отношению к разным блокам правительства страны. Подобная ситуация возникла из-за неопределенности с полномочиями вице-премьеров в новом кабмине. Об этом сообщили источники, близкие к правительству. «Вице-премьеру правительства Дмитрию Григоренко может быть передано кураторство нормативной сферой ФАС. „Экономический“ вице-премьер Александр Новак возможно будет контролировать „тарифную“ деятельность антимонопольного ведомства. Таким образом ФАС может оказаться в „двойном подчинении“», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Ранее Григоренко сохранил пост руководителя аппарата в новом правительстве РФ и продолжил работу в должности вице-премьера. Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы в составе правительства Михаила Мишустина, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Он займется вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...