«Коммерсант»: ФАС рискует стать службой «двойного» подчинения

17 мая 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

ФАС готовится работать с вице-премьерами нового правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная антимонопольная служба может оказаться в двойном подчинении по отношению к разным блокам правительства страны. Подобная ситуация возникла из-за неопределенности с полномочиями вице-премьеров в новом кабмине. Об этом сообщили источники, близкие к правительству. «Вице-премьеру правительства Дмитрию Григоренко может быть передано кураторство нормативной сферой ФАС. „Экономический“ вице-премьер Александр Новак возможно будет контролировать „тарифную“ деятельность антимонопольного ведомства. Таким образом ФАС может оказаться в „двойном подчинении“», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Ранее Григоренко сохранил пост руководителя аппарата в новом правительстве РФ и продолжил работу в должности вице-премьера. Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы в составе правительства Михаила Мишустина, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Он займется вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба может оказаться в двойном подчинении по отношению к разным блокам правительства страны. Подобная ситуация возникла из-за неопределенности с полномочиями вице-премьеров в новом кабмине. Об этом сообщили источники, близкие к правительству. «Вице-премьеру правительства Дмитрию Григоренко может быть передано кураторство нормативной сферой ФАС. „Экономический“ вице-премьер Александр Новак возможно будет контролировать „тарифную“ деятельность антимонопольного ведомства. Таким образом ФАС может оказаться в „двойном подчинении“», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Ранее Григоренко сохранил пост руководителя аппарата в новом правительстве РФ и продолжил работу в должности вице-премьера. Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы в составе правительства Михаила Мишустина, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Он займется вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер.