Якушев отреагировал на переназначение

Якушев поблагодарил Путина за доверие

14 мая 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев продолжит работать полпредом в УрФО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полпред в УрФО Владимир Якушев поблагодарил президента России Владимира Путина за переназначение. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что пристальное внимание сейчас будет уделено реализацией нацпроектов. «Благодарю главу государства за оказанное доверие. Уральский федеральный округ всегда был и остается опорой для экономики страны. В ближайшие годы нам предстоит много работы», — заявил Владимир Якушев, его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, сейчас необходимо завершить реализацию нацпроектов. Все регионы УрФО показывают хорошие данные, однако темп сбавлять нельзя. Также УрФО сейчас нацелен на достижение национальных целей развития до 2030 года. Их ранее озвучил Владимир Путин. Якушев также поблагодарил губернаторов за слаженную работу. По его словам, за время сотрудничества удалось выстроить эффективную межрегиональную коммуникацию. Особенно это видно по решениям, связанными с противодействием паводкам и пожарам. «Среди наиболее сложных задач — обеспечение экономики кадрами, особенно оборонно-промышленного комплекса, и повышение эффективности производств. У регионов Уральского федерального округа уже есть положительный опыт в этих вопросах», — отметил Якушев. Он добавил, что уральские регионы в рекордные сроки смогли нарастить выпуск изделий, нужных в зоне спецоперации. Особое внимание сейчас будет уделяться помощи участникам боевых действий на Украине. Якушев заверил, что каждая просьба от военных находится под его личным контролем. Ранее Путин оставил полпреда Якушева в должности. Это место Якушев получил осенью в 2020 года. До этой даты он был главой Минстроя РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред в УрФО Владимир Якушев поблагодарил президента России Владимира Путина за переназначение. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что пристальное внимание сейчас будет уделено реализацией нацпроектов. «Благодарю главу государства за оказанное доверие. Уральский федеральный округ всегда был и остается опорой для экономики страны. В ближайшие годы нам предстоит много работы», — заявил Владимир Якушев, его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, сейчас необходимо завершить реализацию нацпроектов. Все регионы УрФО показывают хорошие данные, однако темп сбавлять нельзя. Также УрФО сейчас нацелен на достижение национальных целей развития до 2030 года. Их ранее озвучил Владимир Путин. Якушев также поблагодарил губернаторов за слаженную работу. По его словам, за время сотрудничества удалось выстроить эффективную межрегиональную коммуникацию. Особенно это видно по решениям, связанными с противодействием паводкам и пожарам. «Среди наиболее сложных задач — обеспечение экономики кадрами, особенно оборонно-промышленного комплекса, и повышение эффективности производств. У регионов Уральского федерального округа уже есть положительный опыт в этих вопросах», — отметил Якушев. Он добавил, что уральские регионы в рекордные сроки смогли нарастить выпуск изделий, нужных в зоне спецоперации. Особое внимание сейчас будет уделяться помощи участникам боевых действий на Украине. Якушев заверил, что каждая просьба от военных находится под его личным контролем. Ранее Путин оставил полпреда Якушева в должности. Это место Якушев получил осенью в 2020 года. До этой даты он был главой Минстроя РФ.