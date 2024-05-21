Путин наградил медалью сотрудника курганского оборонного завода

Президент России Владимир Путин наградил замначальника цеха «Курганского машиностроительного завода» Александра Шефера медалью за отвагу, проявленную при спасении людей на пожаре. Указ опубликован на портале правовой информации.
«Наградить медалью „За отвагу на пожаре“ Шефера Александра Александровича — замначальника цеха по подготовке производства АО „Курганский машиностроительный завод“», — говорится в указе. Документ подписан Путиным 21 мая.
Ранее Путин вручил главному конструктору завода «Курганстальмост» Александру Гончарову правительственную награду за восстановление Крымского моста. Сотрудник получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Президент России Владимир Путин наградил замначальника цеха «Курганского машиностроительного завода» Александра Шефера медалью за отвагу, проявленную при спасении людей на пожаре. Указ опубликован на портале правовой информации. «Наградить медалью „За отвагу на пожаре“ Шефера Александра Александровича — замначальника цеха по подготовке производства АО „Курганский машиностроительный завод“», — говорится в указе. Документ подписан Путиным 21 мая. Ранее Путин вручил главному конструктору завода «Курганстальмост» Александру Гончарову правительственную награду за восстановление Крымского моста. Сотрудник получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.