Президент Путин наградил курганца за восстановление Крымского моста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сборосварочное производство
Конструктора курганского завода наградил президент Фото:

Главный конструктор завода «Курганстальмост» Александр Гончаров получил правительственную награду за восстановление Крымского моста. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает официальный сайт правовой информации.

«Наградить <…> Гончарова Александра Владимировича, главного конструктора ЗАО Курганстальмост», — говорится в документе, подписанном президентом 27 апреля. Курганца отметили за вклад в работу по восстановлению Крымского моста.

Сотрудника завода наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В наградном указе по данному объекту, помимо курганца, числится еще 14 человек из разных регионов.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил жителей Курганской области за помощь в восстановлении Крымского моста. Также глава региона Вадим Шумков вручил награды сотрудникам «Курганстальмоста» за выполнение секретного задания.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный конструктор завода «Курганстальмост» Александр Гончаров получил правительственную награду за восстановление Крымского моста. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает официальный сайт правовой информации. «Наградить <…> Гончарова Александра Владимировича, главного конструктора ЗАО Курганстальмост», — говорится в документе, подписанном президентом 27 апреля. Курганца отметили за вклад в работу по восстановлению Крымского моста. Сотрудника завода наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В наградном указе по данному объекту, помимо курганца, числится еще 14 человек из разных регионов. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил жителей Курганской области за помощь в восстановлении Крымского моста. Также глава региона Вадим Шумков вручил награды сотрудникам «Курганстальмоста» за выполнение секретного задания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...