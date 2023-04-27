Президент Путин наградил курганца за восстановление Крымского моста

Конструктора курганского завода наградил президент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный конструктор завода «Курганстальмост» Александр Гончаров получил правительственную награду за восстановление Крымского моста. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает официальный сайт правовой информации.

«Наградить <…> Гончарова Александра Владимировича, главного конструктора ЗАО Курганстальмост», — говорится в документе, подписанном президентом 27 апреля. Курганца отметили за вклад в работу по восстановлению Крымского моста.

Сотрудника завода наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В наградном указе по данному объекту, помимо курганца, числится еще 14 человек из разных регионов.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил жителей Курганской области за помощь в восстановлении Крымского моста. Также глава региона Вадим Шумков вручил награды сотрудникам «Курганстальмоста» за выполнение секретного задания.