22 мая 2024

В Тобольске на дороге сбили 10-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьника сбил автомобиль "Лада Калина"
Школьника сбил автомобиль "Лада Калина" Фото:

В Тобольске (Тюменская область) произошло ДТП, в котором пострадал школьник. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Сегодня в Тобольске автомобилем "Лада Калина" под управлением сбит школьник. По предварительным данным, 10-летний мальчик перебегал проезжую часть на перекрестке улиц Октябрьской и Радищева на красный сигнал светофора. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ведомстве.

Ребенок получил травмы, его поместили в больницу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ДТП пострадал семилетний мальчик. 

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В Тобольске (Тюменская область) произошло ДТП, в котором пострадал школьник. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Сегодня в Тобольске автомобилем "Лада Калина" под управлением сбит школьник. По предварительным данным, 10-летний мальчик перебегал проезжую часть на перекрестке улиц Октябрьской и Радищева на красный сигнал светофора. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ведомстве. Ребенок получил травмы, его поместили в больницу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ДТП пострадал семилетний мальчик. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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