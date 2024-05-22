В Тобольске на дороге сбили 10-летнего мальчика

Школьника сбил автомобиль "Лада Калина"
В Тобольске (Тюменская область) произошло ДТП, в котором пострадал школьник. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«Сегодня в Тобольске автомобилем "Лада Калина" под управлением сбит школьник. По предварительным данным, 10-летний мальчик перебегал проезжую часть на перекрестке улиц Октябрьской и Радищева на красный сигнал светофора. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ведомстве.
Ребенок получил травмы, его поместили в больницу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ДТП пострадал семилетний мальчик.
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