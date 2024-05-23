Мишустин представил законопроект, меняющий технологическую политику страны

23 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Соответствующее заявление глава правительства сделал на заседании правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительством РФ разработан законопроект о технологической политике страны. Документ вводит долгосрочное планирование мер по внедрению технологического суверенитета и поддержке отечественных разработчиков, об этом на заседании правительства 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Статья по теме Мишустин вывел на серьезный разговор олигархов «Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании федеральному собранию», — сказал глава правительства. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». Представленный Мишустиным документ включает долгосрочное планирование развития технологий, единую терминологию и подходы, что позволит вовлечь в процесс крупные научные организации и компании. Премьер подчеркнул важность поддержки российских разработчиков и внедрения их работ в промышленность и экономику, что способствует повышению уровня жизни населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительством РФ разработан законопроект о технологической политике страны. Документ вводит долгосрочное планирование мер по внедрению технологического суверенитета и поддержке отечественных разработчиков, об этом на заседании правительства 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании федеральному собранию», — сказал глава правительства. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». Представленный Мишустиным документ включает долгосрочное планирование развития технологий, единую терминологию и подходы, что позволит вовлечь в процесс крупные научные организации и компании. Премьер подчеркнул важность поддержки российских разработчиков и внедрения их работ в промышленность и экономику, что способствует повышению уровня жизни населения.