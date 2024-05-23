Мишустин представил законопроект, меняющий технологическую политику страны

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, мишустин михаил, володин вячеслав
Соответствующее заявление глава правительства сделал на заседании правительства Фото:

Правительством РФ разработан законопроект о технологической политике страны. Документ вводит долгосрочное планирование мер по внедрению технологического суверенитета и поддержке отечественных разработчиков, об этом на заседании правительства 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании федеральному собранию», — сказал глава правительства. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24».

Представленный Мишустиным документ включает долгосрочное планирование развития технологий, единую терминологию и подходы, что позволит вовлечь в процесс крупные научные организации и компании. Премьер подчеркнул важность поддержки российских разработчиков и внедрения их работ в промышленность и экономику, что способствует повышению уровня жизни населения.

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Правительством РФ разработан законопроект о технологической политике страны. Документ вводит долгосрочное планирование мер по внедрению технологического суверенитета и поддержке отечественных разработчиков, об этом на заседании правительства 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании федеральному собранию», — сказал глава правительства. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». Представленный Мишустиным документ включает долгосрочное планирование развития технологий, единую терминологию и подходы, что позволит вовлечь в процесс крупные научные организации и компании. Премьер подчеркнул важность поддержки российских разработчиков и внедрения их работ в промышленность и экономику, что способствует повышению уровня жизни населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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