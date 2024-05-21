Мишустин вывел на серьезный разговор олигархов

Премьер интересовался, чего ждать от российской промышленности

21 мая 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подискутировал с олигархами о цифровом развитии отечественной промышленности Фото: Роман Наумов © URA.RU Современные IT-технологии, внедрение отечественного софта — то, чему несколько лет назад не уделялось серьезного внимания, но без чего сегодня невозможно ни развитие промышленности, ни технологический суверенитет. Премьер-министр Михаил Мишустин дал это понять в своем выступлении на конференции «Цифровая индустрия промышленности России» (ЦИПР), которая прошла 21 мая в Нижнем Новгороде. В дальнейшей дискуссии он попытался убедить в этом олигархов и руководство крупнейших госкомпаний. Перед началом пленарной сессии и дискуссии с представителями крупного бизнеса Мишустин «зарядился» на выставке, где были представлены новинки отечественной индустрии. На стенде Группы «ГАЗ» премьера ждали три новеньких «Волги». За руль одной из легковушек Мишустин даже присел. С выставкой Михаил Мишустин знакомился в компании кураторов цифровой трансформации — Дмитрия Чернышенко (слева) и Максута Шадаева (справа) Фото: Роман Наумов © URA.RU Познакомился он и с продукцией китайской компании Beijing Tech, которая специализируется на системах телекоммуникационной связи и умных системах. Еще один партнер России — Иран — был представлен сразу 10 компаниями. Но это — капля в море IT-сектора страны: в общей сложности таких фирм более 14 тысяч. На стенде «Уралхима» Мишустину дали испытать «цифрового двойника агронома» по имени Иван. Премьер попросил искусственный интеллект Ивана помочь первому вице-премьеру Денису Мантурову произвести расчеты. Однако машина не поняла вопроса ни с первого, ни со второго раза. Тогда включился сам Мантуров: «Какое количество калийных удобрений, фосфатов нужно наносить на гектар для выращивания кукурузы на средней полосе России», — спросил первый вице-премьер, и только после этого «цифровой агроном» дал полный расчет. «Иван, спасибо огромное, — вмешался в разговор Мишустин. — Денис Валентинович остался очень доволен ответом». Кажется, премьер и сам был вполне доволен роботом. Глава РЖД Олег Белозеров (с ручкой) представил новые технологии в железнодорожных перевозках Фото: Роман Наумов © URA.RU С выставки Мишустин отправился в зал, где уже все было готово к началу пленарной сессии. Первая такая конференция состоялась два года назад, буквально через несколько месяцев после начала СВО и введения Западом первых пакетов антироссийских санкций. «Ведущие зарубежные поставщики ИТ-продукции фактически отказались от сотрудничества с нами, — начал выступление Мишустин. — Тогда по итогам состоявшихся дискуссий мы приняли решение создать индустриальные центры компетенций и поддержать переход промышленности на отечественное ПО». Такие центры начали создаваться. А 7 мая этого года президент Владимир Путин включил цифровую трансформацию госуправления, экономики и социальной сферы в перечень новых национальных целей развития. «80 процентов всех предприятий к концу десятилетия должны перейти на отечественный программный продукт. Эти задачи требуют скоординированных действий бизнеса и государства», — отметил Мишустин. Новость по теме Льготы для IT и цифровое будущее РФ: о чем говорил Мишустин на конференции ЦИПР По словам премьера, правительство будет и дальше «системно поддерживать вложения в отечественные ИТ-решения». «Использование только собственных продуктов способно гарантировать бесперебойную работу предприятий и защитить инфраструктуру», — убежден Мишустин. Премьер пообещал бизнесу помочь преодолеть различные барьеры. Прежде всего — финансовые. Будут созданы дополнительные стимулы, в том числе льготные кредитные ставки для компаний, которые перейдут на закупку отечественного софта. Продолжится «перевод значимой критической информационной инфраструктуры на отечественные решения». От этого, отметил Мишустин, «зависит функционирование платежных систем, услуг связи, транспортной, энергетической сфер». Главы «Норникеля» Владимир Потанин и «Северстали» Алексей Мордашов в кулуарах обсудили свои вопросы Фото: Роман Наумов © URA.RU Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — одно из немногих мероприятий, где Мишустин в буквальном смысле лицом к лицу встречается с олигархами и руководителями крупнейших госкорпораций. Они, в свою очередь, делятся с премьером планами по цифровизации производственных процессов в своих компаниях. На этот раз на сцене перед Мишустиным, который занял почетное место в первом ряду, сидели гендиректор АО «МХК „Еврохим“» Олег Ширяев, гендиректор ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, гендиректор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей Пучков, президент ПАО «ГМК „Норникель“» Владимир Потанин, гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и глава «Росатома» Алексей Лихачев. Собеседником первого вице-премьера Дениса Мантурова (справа) стал глава «Газпром Нефти» Александр Дюков Фото: Роман Наумов © URA.RU Каждый из них заверил Мишустина, что цифровизация процессов и переход на отечественный софт идет с разной скоростью. Но на «Норникеле», например, важным считают не скорость, а «прохождение реперных точек». У «Росатома» оказалась иная единица измерения скорости. «Мы себя ассоциируем с ледоколом. И у ледокола есть два понятия: просто движение, то есть ты совершаешь движение, ты идешь в ледовом поле. А есть движение с коммерческой скоростью. Условно 12—14 узлов в час», — отметил глава компании Лихачев. Дискуссия длилась больше часа. Мишустин комментировал и дискутировал с олигархами и руководителями госкомпаний. А местами выступал в роли наставника, не умаляя при этом заслуг и опыта людей, сидящих перед ним. «Нам нужны инвестиции в решения рыночные, — сказал Мишустин и обратился к Лихачеву — его компания точно может найти крутые идеи и необходимые инвестиции. — Нам нужно брать лучшие решения, которые есть на рынке, и не стесняться делать из них национальных чемпионов. Пусть в борьбе родятся эти решения, а потом поддержим». Премьер-министру Михаилу Мишустину представили макет современного предприятия Фото: Роман Наумов © URA.RU В заключительном слове Мишустина фактически прозвучало обращение и к Мордашову, и к Потанину, и к Слюсарю, и к другим руководителям и собственникам крупнейших компаний страны. Премьер призвал их находить, создавать и тиражировать лучшие IT-решения. «Лучшее решение точно послужит нам отличным инструментом для достижения национальных целей развития», — убежден Мишустин. Добывающий и производственный сектор пока отстает по уровню цифровизации от других отраслей экономики, пояснил URA.RU заместитель гендиректора, директор департамента по развитию бизнеса Т1 Иннотех Андрей Гулидин. По сути, его слова объясняют, почему Мишустин обращался к собственникам и руководству крупных компаний. «В отличие от финансовой сферы, здесь софт не является определяющим для процветания бизнеса. Однако в текущих реалиях индустрия тоже вынуждена трансформироваться, чтобы компенсировать снижение эффективности традиционных методов работы. ПО позволяет частично решить эту проблему без значительных вложений в обновление оборудования. Сегодня цифровизация индустриального сектора — одна из национальных целей развития страны», — объяснил Гулидин. На ЦИПР в Нижний Новгород съехались бизнесмены, которые знают толк в инновациях Фото: Роман Наумов © URA.RU Цифровизация промышленности, особенно в контексте импортозамещения требует профессионального подхода, пояснил URA.RU председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко. «Промышленность сталкивается с огромной проблемой замены профессионального ПО. Операционная система (Aurora) — это лишь первый шаг, и, возможно, один из самых простых, поскольку вся промышленность работает на специализированном ПО, таком как „Компас“, которое не покрывает все потребности. Промышленность нуждается в фундаментальном подходе, — считает Клименко. — И важно, что премьер Мишустин лично проявляет интерес к этой истории». Статья по теме Мишустин готовится к новой космической гонке По словам исполнительного директора Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, премьер Мишустин сам глубоко понимает IT-сферу, поэтому настолько был погружен в диалог. «Он осознает, что необходимо для развития IT-технологий и IT-бизнеса, — убежден Комлев. — Бизнес на конференции мог донести до него свои идеи и понять задумки правительства на следующий цикл развития». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Современные IT-технологии, внедрение отечественного софта — то, чему несколько лет назад не уделялось серьезного внимания, но без чего сегодня невозможно ни развитие промышленности, ни технологический суверенитет. Премьер-министр Михаил Мишустин дал это понять в своем выступлении на конференции «Цифровая индустрия промышленности России» (ЦИПР), которая прошла 21 мая в Нижнем Новгороде. В дальнейшей дискуссии он попытался убедить в этом олигархов и руководство крупнейших госкомпаний. Перед началом пленарной сессии и дискуссии с представителями крупного бизнеса Мишустин «зарядился» на выставке, где были представлены новинки отечественной индустрии. На стенде Группы «ГАЗ» премьера ждали три новеньких «Волги». За руль одной из легковушек Мишустин даже присел. Познакомился он и с продукцией китайской компании Beijing Tech, которая специализируется на системах телекоммуникационной связи и умных системах. Еще один партнер России — Иран — был представлен сразу 10 компаниями. Но это — капля в море IT-сектора страны: в общей сложности таких фирм более 14 тысяч. На стенде «Уралхима» Мишустину дали испытать «цифрового двойника агронома» по имени Иван. Премьер попросил искусственный интеллект Ивана помочь первому вице-премьеру Денису Мантурову произвести расчеты. Однако машина не поняла вопроса ни с первого, ни со второго раза. Тогда включился сам Мантуров: «Какое количество калийных удобрений, фосфатов нужно наносить на гектар для выращивания кукурузы на средней полосе России», — спросил первый вице-премьер, и только после этого «цифровой агроном» дал полный расчет. «Иван, спасибо огромное, — вмешался в разговор Мишустин. — Денис Валентинович остался очень доволен ответом». Кажется, премьер и сам был вполне доволен роботом. С выставки Мишустин отправился в зал, где уже все было готово к началу пленарной сессии. Первая такая конференция состоялась два года назад, буквально через несколько месяцев после начала СВО и введения Западом первых пакетов антироссийских санкций. «Ведущие зарубежные поставщики ИТ-продукции фактически отказались от сотрудничества с нами, — начал выступление Мишустин. — Тогда по итогам состоявшихся дискуссий мы приняли решение создать индустриальные центры компетенций и поддержать переход промышленности на отечественное ПО». Такие центры начали создаваться. А 7 мая этого года президент Владимир Путин включил цифровую трансформацию госуправления, экономики и социальной сферы в перечень новых национальных целей развития. «80 процентов всех предприятий к концу десятилетия должны перейти на отечественный программный продукт. Эти задачи требуют скоординированных действий бизнеса и государства», — отметил Мишустин. По словам премьера, правительство будет и дальше «системно поддерживать вложения в отечественные ИТ-решения». «Использование только собственных продуктов способно гарантировать бесперебойную работу предприятий и защитить инфраструктуру», — убежден Мишустин. Премьер пообещал бизнесу помочь преодолеть различные барьеры. Прежде всего — финансовые. Будут созданы дополнительные стимулы, в том числе льготные кредитные ставки для компаний, которые перейдут на закупку отечественного софта. Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — одно из немногих мероприятий, где Мишустин в буквальном смысле лицом к лицу встречается с олигархами и руководителями крупнейших госкорпораций. Они, в свою очередь, делятся с премьером планами по цифровизации производственных процессов в своих компаниях. На этот раз на сцене перед Мишустиным, который занял почетное место в первом ряду, сидели гендиректор АО «МХК „Еврохим“» Олег Ширяев, гендиректор ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, гендиректор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей Пучков, президент ПАО «ГМК „Норникель“» Владимир Потанин, гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и глава «Росатома» Алексей Лихачев. Каждый из них заверил Мишустина, что цифровизация процессов и переход на отечественный софт идет с разной скоростью. Но на «Норникеле», например, важным считают не скорость, а «прохождение реперных точек». У «Росатома» оказалась иная единица измерения скорости. «Мы себя ассоциируем с ледоколом. И у ледокола есть два понятия: просто движение, то есть ты совершаешь движение, ты идешь в ледовом поле. А есть движение с коммерческой скоростью. Условно 12—14 узлов в час», — отметил глава компании Лихачев. Дискуссия длилась больше часа. Мишустин комментировал и дискутировал с олигархами и руководителями госкомпаний. А местами выступал в роли наставника, не умаляя при этом заслуг и опыта людей, сидящих перед ним. В заключительном слове Мишустина фактически прозвучало обращение и к Мордашову, и к Потанину, и к Слюсарю, и к другим руководителям и собственникам крупнейших компаний страны. Премьер призвал их находить, создавать и тиражировать лучшие IT-решения. «Лучшее решение точно послужит нам отличным инструментом для достижения национальных целей развития», — убежден Мишустин. Добывающий и производственный сектор пока отстает по уровню цифровизации от других отраслей экономики, пояснил URA.RU заместитель гендиректора, директор департамента по развитию бизнеса Т1 Иннотех Андрей Гулидин. По сути, его слова объясняют, почему Мишустин обращался к собственникам и руководству крупных компаний. «В отличие от финансовой сферы, здесь софт не является определяющим для процветания бизнеса. Цифровизация промышленности, особенно в контексте импортозамещения требует профессионального подхода, пояснил URA.RU председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко. «Промышленность сталкивается с огромной проблемой замены профессионального ПО. Операционная система (Aurora) — это лишь первый шаг, и, возможно, один из самых простых, поскольку вся промышленность работает на специализированном ПО, таком как „Компас“, которое не покрывает все потребности. Промышленность нуждается в фундаментальном подходе, — считает Клименко. — И важно, что премьер Мишустин лично проявляет интерес к этой истории». По словам исполнительного директора Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, премьер Мишустин сам глубоко понимает IT-сферу, поэтому настолько был погружен в диалог. «Он осознает, что необходимо для развития IT-технологий и IT-бизнеса, — убежден Комлев. — Бизнес на конференции мог донести до него свои идеи и понять задумки правительства на следующий цикл развития».