Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии
В Тюмени на объездной дороге 26 мая водитель автомобиля Niva сбил мужчину, переходившего трассу в неположенном месте. По информации областного Управления ГИБДД, пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
«На десятом километре окружной дороги Тюмени автомобилем Chevrolet Niva сбит мужчина. Он скончался от полученных травм. Предварительно, погибший переходил дорогу вне пешеходного перехода», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В настоящее время устанавливается личность погибшего. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.
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