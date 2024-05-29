Актер Богдан Козак умер на Украине в возрасте 83 лет

Известный советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в своем telegram-канале.
"Сегодня на 84 году жизни не стало Богдана Козака. Светлая память светлым людям", — заявил Максим Козицкий.
Богдан Козак, чья карьера была тесно связана с Львовским национальным академическим театром, родился в 1940 году во Львове. За выдающиеся достижения в искусстве актеру было присвоено звание народного артиста Украинской ССР в 1988 году.
Актер оставил после себя наследие из девяти фильмов, среди которых «До последней минуты» (1973), «Старая крепость» (1973) и «Государственная граница. За порогом победы» (1987). Причины смерти Богдана Козака на данный момент не уточняются.
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