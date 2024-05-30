Названы четыре опасных заболевания, которыми можно заразиться от душа

Bristol.Live: из-за грязных насадок в душе можно заразиться болезными глаз

30 мая 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Во время принятия душа с грязной насадкой можно заразиться заболеваниями глаз, которые могут привести к потере зрения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При использовании грязных насадок для душа можно заразиться «болезнью легионеров», блефаритом (заболевание глаз), инфекциями кожи головы и другими болезнями. Об этом сообщает Bristol.Live. «Грибки Malassezia и Acanthamoeba вызывают заболевания глаз, такие как блефарит, а в редких случаях и потерю зрения. Malassezia Restricta — вызывает инфекции кожи головы», — передает издание слова экспертов. Также из-за грязных насадок для душа можно заразиться бактериями легионеллами, которые могут вызвать развитие «болезни легионеров». Еще одним заболеванием является синегнойная палочка, она вызывает ушные инфекции. Эксперт по сантехнике Питер Клейтон отметил, что нужно чистить душевые насадки не только из-за угроз здоровью, но и для улучшения качества душа. Это связано с тем, что известковый налет на насадке может препятствовать потоку воды. В особенности это актуально для тех, кто живет в районах с жесткой водой. Ранее пресс-служба мэрии Екатеринбурга запретила купаться в водоемах города, потому что они не отвечают требованиям Роспотребнадзора. В особенности опасно купаться в воде, где обитают водоплавающие птицы, потому что велика вероятность заражения церкариозом. URA.RU в своем материале писало, что во время работы на огороде можно заразиться токсоплазмозом, который в тяжелой форме может поражать головной мозг. Также среди заболеваний, которые можно подхватить в саду, значатся столбняк, клещевой энцефалит, бешенство и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При использовании грязных насадок для душа можно заразиться «болезнью легионеров», блефаритом (заболевание глаз), инфекциями кожи головы и другими болезнями. Об этом сообщает Bristol.Live. «Грибки Malassezia и Acanthamoeba вызывают заболевания глаз, такие как блефарит, а в редких случаях и потерю зрения. Malassezia Restricta — вызывает инфекции кожи головы», — передает издание слова экспертов. Также из-за грязных насадок для душа можно заразиться бактериями легионеллами, которые могут вызвать развитие «болезни легионеров». Еще одним заболеванием является синегнойная палочка, она вызывает ушные инфекции. Эксперт по сантехнике Питер Клейтон отметил, что нужно чистить душевые насадки не только из-за угроз здоровью, но и для улучшения качества душа. Это связано с тем, что известковый налет на насадке может препятствовать потоку воды. В особенности это актуально для тех, кто живет в районах с жесткой водой. Ранее пресс-служба мэрии Екатеринбурга запретила купаться в водоемах города, потому что они не отвечают требованиям Роспотребнадзора. В особенности опасно купаться в воде, где обитают водоплавающие птицы, потому что велика вероятность заражения церкариозом. URA.RU в своем материале писало, что во время работы на огороде можно заразиться токсоплазмозом, который в тяжелой форме может поражать головной мозг. Также среди заболеваний, которые можно подхватить в саду, значатся столбняк, клещевой энцефалит, бешенство и другие.