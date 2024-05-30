30 мая 2024

Бастрыкин взял на контроль избиение детей в многодетной пермской семье

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ненадлежащее обращение с детьми в пермской многодетной семье. Уточняется, что несовершеннолетние предоставлены сами себе, а мать применяет к ним физическую силу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председателю Следственного комитета представят доклад о проверке противоправных действий в отношении детей в Перми. Александр Бастрыкин дал такое поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в программе на федеральном канале обсуждалась история многодетной семьи из Перми. Женщина с мужем ростят пятерых детей и на данный момент беременна шестым. Соседи жалуются, что дети предоставлены сами себе, постоянно голодные. В передаче приводятся кадры антисанитарных условий проживания малолетних, а также применение матерью физической силы к ним.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ненадлежащее обращение с детьми в пермской многодетной семье. Уточняется, что несовершеннолетние предоставлены сами себе, а мать применяет к ним физическую силу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председателю Следственного комитета представят доклад о проверке противоправных действий в отношении детей в Перми. Александр Бастрыкин дал такое поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в программе на федеральном канале обсуждалась история многодетной семьи из Перми. Женщина с мужем ростят пятерых детей и на данный момент беременна шестым. Соседи жалуются, что дети предоставлены сами себе, постоянно голодные. В передаче приводятся кадры антисанитарных условий проживания малолетних, а также применение матерью физической силы к ним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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