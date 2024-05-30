Бастрыкин взял на контроль избиение детей в многодетной пермской семье

31 мая 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ненадлежащее обращение с детьми в пермской многодетной семье. Уточняется, что несовершеннолетние предоставлены сами себе, а мать применяет к ним физическую силу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председателю Следственного комитета представят доклад о проверке противоправных действий в отношении детей в Перми. Александр Бастрыкин дал такое поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в программе на федеральном канале обсуждалась история многодетной семьи из Перми. Женщина с мужем ростят пятерых детей и на данный момент беременна шестым. Соседи жалуются, что дети предоставлены сами себе, постоянно голодные. В передаче приводятся кадры антисанитарных условий проживания малолетних, а также применение матерью физической силы к ним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ненадлежащее обращение с детьми в пермской многодетной семье. Уточняется, что несовершеннолетние предоставлены сами себе, а мать применяет к ним физическую силу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председателю Следственного комитета представят доклад о проверке противоправных действий в отношении детей в Перми. Александр Бастрыкин дал такое поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в программе на федеральном канале обсуждалась история многодетной семьи из Перми. Женщина с мужем ростят пятерых детей и на данный момент беременна шестым. Соседи жалуются, что дети предоставлены сами себе, постоянно голодные. В передаче приводятся кадры антисанитарных условий проживания малолетних, а также применение матерью физической силы к ним.