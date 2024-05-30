30 мая 2024

В Тюмени появится сквер «Отрядов мэра»

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Сквер станет центром притяжения молодежи
Сквер станет центром притяжения молодежи Фото:

В Тюмени появится сквер «Отрядов мэра». Он будет располагаться на улице Мельничной. Об этом сообщает городская администрация.

«Сквером „Отрядов мэра“ было решено назвать территорию по ул. Мельничной. В 2025 году территория преобразится благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“», — рассказали в администрации.

«Отряды мэра» организовали в Тюмени при мэре Степане Киричуке. В 2024 года организация отметит свое 25-летие.

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В Тюмени появится сквер «Отрядов мэра». Он будет располагаться на улице Мельничной. Об этом сообщает городская администрация. «Сквером „Отрядов мэра“ было решено назвать территорию по ул. Мельничной. В 2025 году территория преобразится благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“», — рассказали в администрации. «Отряды мэра» организовали в Тюмени при мэре Степане Киричуке. В 2024 года организация отметит свое 25-летие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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