Сквер станет центром притяжения молодежи
В Тюмени появится сквер «Отрядов мэра». Он будет располагаться на улице Мельничной. Об этом сообщает городская администрация.
«Сквером „Отрядов мэра“ было решено назвать территорию по ул. Мельничной. В 2025 году территория преобразится благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“», — рассказали в администрации.
«Отряды мэра» организовали в Тюмени при мэре Степане Киричуке. В 2024 года организация отметит свое 25-летие.
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