Прощание с Чилингаровым пройдет в Храме Христа Спасителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня
Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня Фото:

Прощание с известным российским полярником и политиком Артуром Чилингаровым пройдёт 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. О последних почестях сообщил ТАСС его многолетний помощник и почетный полярник Константин Зайцев.

«Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», — передает слова Зайцева ТАСС в своем telegram-канале.

Артур Чилингаров был выдающейся личностью в истории освоения Арктики, его имя известно далеко за пределами России. URA.RU подготовило материал о том, чем запомнился легендарный ученый. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прощание с известным российским полярником и политиком Артуром Чилингаровым пройдёт 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. О последних почестях сообщил ТАСС его многолетний помощник и почетный полярник Константин Зайцев. «Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», — передает слова Зайцева ТАСС в своем telegram-канале. Артур Чилингаров был выдающейся личностью в истории освоения Арктики, его имя известно далеко за пределами России. URA.RU подготовило материал о том, чем запомнился легендарный ученый. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...