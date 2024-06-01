Прощание с Чилингаровым пройдет в Храме Христа Спасителя

Прощание с известным российским полярником и политиком Артуром Чилингаровым пройдёт 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. О последних почестях сообщил ТАСС его многолетний помощник и почетный полярник Константин Зайцев.
«Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», — передает слова Зайцева ТАСС в своем telegram-канале.
Артур Чилингаров был выдающейся личностью в истории освоения Арктики, его имя известно далеко за пределами России. URA.RU подготовило материал о том, чем запомнился легендарный ученый.
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