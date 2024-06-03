Власти Мегиона начали укреплять дамбу из-за повышения уровня воды в Оби

Власти Мегиона (ХМАО) начали укрепление дамбы из-за повышения уровня воды в реке Обь, который приближается к критическому. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«У нас для защиты улицы Подгорной готов земляной вал, так скажем, небольшая дамба. Сейчас мы ее укрепляем. Идет дополнительная отсыпка песком», — сообщили в мэрии.
На утро 4 июня уровень воды в Оби составил 927 сантиметров. До критического осталось 13 см. В администрации уверены, что справятся с угрозой. По опыту 2015 года, уровень воды поднимался выше 940 см и подтопления не было. «На случай ЧП все готово. Людей оповестили, пункты временного размещения готовы. Ситуация на контроле у главы города», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о риске дальнейшего подтопления дач в Нижневартовске. Вода в Оби продолжает прибывать, и под воду могут уйти несколько дачных кооперативов.
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