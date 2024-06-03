03 июня 2024

Власти Мегиона начали укреплять дамбу из-за повышения уровня воды в Оби

© Служба новостей «URA.RU»
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Земляной вал начали укреплять песком
Земляной вал начали укреплять песком Фото:
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Власти Мегиона (ХМАО) начали укрепление дамбы из-за повышения уровня воды в реке Обь, который приближается к критическому. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«У нас для защиты улицы Подгорной готов земляной вал, так скажем, небольшая дамба. Сейчас мы ее укрепляем. Идет дополнительная отсыпка песком», — сообщили в мэрии.

На утро 4 июня уровень воды в Оби составил 927 сантиметров. До критического осталось 13 см. В администрации уверены, что справятся с угрозой. По опыту 2015 года, уровень воды поднимался выше 940 см и подтопления не было. «На случай ЧП все готово. Людей оповестили, пункты временного размещения готовы. Ситуация на контроле у главы города», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о риске дальнейшего подтопления дач в Нижневартовске. Вода в Оби продолжает прибывать, и под воду могут уйти несколько дачных кооперативов.

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Власти Мегиона (ХМАО) начали укрепление дамбы из-за повышения уровня воды в реке Обь, который приближается к критическому. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «У нас для защиты улицы Подгорной готов земляной вал, так скажем, небольшая дамба. Сейчас мы ее укрепляем. Идет дополнительная отсыпка песком», — сообщили в мэрии. На утро 4 июня уровень воды в Оби составил 927 сантиметров. До критического осталось 13 см. В администрации уверены, что справятся с угрозой. По опыту 2015 года, уровень воды поднимался выше 940 см и подтопления не было. «На случай ЧП все готово. Людей оповестили, пункты временного размещения готовы. Ситуация на контроле у главы города», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о риске дальнейшего подтопления дач в Нижневартовске. Вода в Оби продолжает прибывать, и под воду могут уйти несколько дачных кооперативов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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