03 июня 2024

В МЧС предупредили о риске дальнейшего подтопления дач в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в реке Обь поднимается на несколько сантиметров в день
Вода в реке Обь поднимается на несколько сантиметров в день Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

В ГУ МЧС по ХМАО спрогнозировали дальнейшее подтопление дачных кооперативов в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.

«Вода поднимается за сутки на несколько сантиметров. Естественно, будут новые подтопления. Ситуация под контролем», — сообщили в ГУ МЧС по Югре.

На утро 4 июня уровень воды в Оби составил 927 сантиметров (+3 см за сутки). В ведомстве отметили, что опасности для жителей нет. Ситуацию контролируют специалисты. «Ничего критичного нет. Люди предупреждены. Для них подготовлены пункты временного размещения. На местах дежурят специалисты», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вода вплотную подобралась к дачам на РЭБ флота. На улице Связистов вода подступила к заборам и жилому вагончику.

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В ГУ МЧС по ХМАО спрогнозировали дальнейшее подтопление дачных кооперативов в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС. «Вода поднимается за сутки на несколько сантиметров. Естественно, будут новые подтопления. Ситуация под контролем», — сообщили в ГУ МЧС по Югре. На утро 4 июня уровень воды в Оби составил 927 сантиметров (+3 см за сутки). В ведомстве отметили, что опасности для жителей нет. Ситуацию контролируют специалисты. «Ничего критичного нет. Люди предупреждены. Для них подготовлены пункты временного размещения. На местах дежурят специалисты», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вода вплотную подобралась к дачам на РЭБ флота. На улице Связистов вода подступила к заборам и жилому вагончику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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