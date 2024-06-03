В МЧС предупредили о риске дальнейшего подтопления дач в Нижневартовске

В ГУ МЧС по ХМАО спрогнозировали дальнейшее подтопление дачных кооперативов в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.
«Вода поднимается за сутки на несколько сантиметров. Естественно, будут новые подтопления. Ситуация под контролем», — сообщили в ГУ МЧС по Югре.
На утро 4 июня уровень воды в Оби составил 927 сантиметров (+3 см за сутки). В ведомстве отметили, что опасности для жителей нет. Ситуацию контролируют специалисты. «Ничего критичного нет. Люди предупреждены. Для них подготовлены пункты временного размещения. На местах дежурят специалисты», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вода вплотную подобралась к дачам на РЭБ флота. На улице Связистов вода подступила к заборам и жилому вагончику.
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