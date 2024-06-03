Главные вызовы для Ямала и основные приоритеты развития от Артюхова: события 4 июня в ЯНАО

Дмитрий Артюхов обозначил главные вызовы для Ямала
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на выставке «Россия» на ВДНХ, где проходят дни Урало-Сибирского региона и обозначил главные приоритеты развития Ямала до 2030 года. Об этих и других событиях на Ямале к вечеру 4 июня в материале URA.RU.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на днях Урало-Сибирского региона, где обозначил главные приоритеты развития Ямала до 2030 года. Основной упор будет сделан на экологию, инфраструктуру, культуру, молодежь и проект Северного широтного хода.
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