03 июня 2024

Главные вызовы для Ямала и основные приоритеты развития от Артюхова: события 4 июня в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Артюхов выступил на днях Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов обозначил главные вызовы для Ямала
Дмитрий Артюхов обозначил главные вызовы для Ямала Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на выставке «Россия» на ВДНХ, где проходят дни Урало-Сибирского региона и обозначил главные приоритеты развития Ямала до 2030 года. Об этих и других событиях на Ямале к вечеру 4 июня в материале URA.RU. 

  • Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на днях Урало-Сибирского региона, где обозначил главные приоритеты развития Ямала до 2030 года. Основной упор будет сделан на экологию, инфраструктуру, культуру, молодежь и проект Северного широтного хода. 
  • На переправу Салехард — Лабытнанги вывели пять паромов. Сутками ранее запуск был невозможен из-за льдов в прибрежной зоне окружной столицы. 
  • С 1 июля в ЯНАО повысят тарифы на вывоз и откачку жидких бытовых отходов. Стоимость откачки и вывоза ЖБО за кубический метр с учетом НДС составит 81,43 рубля. 
  • ЗАГСы Ямала откроют свои двери для влюбленных в День семьи, любви и верности, чтобы те смогли зарегистрировать свой брак. Несмотря на понедельник, ЗАГСы будут работать в обычном режиме. 
  • Белки-вандалы сгрызли канаты в веревочном городке Ноябрьска. Руководство парка пока не знает, как отвадить зверьков от сеток. 
  • В Лабытнанги сотрудники горбольницы грозят недавно назначенному главврачу Алине Латыповой увольнением. Сообщение от неизвестного было размещено в соцсетях. 
  • В Новом Уренгое была пресечена незаконная торговля ягодой и мясом с машин. Предприниматель не первый раз попадается на административных правонарушениях и был оштрафован на 68 тысяч рублей.  
  • В Муравленко ищут полицейских на должности кинологов, водителей и патрульных, специалистов по вопросам миграции, инспектора ДПС. На вакантные должности приглашают людей от 18 до 40 лет. 
  • На фестиваль «Белые ночи» в Муравленко приедет группа «Ария». Концерт пройдет на юбилейном мероприятии с 28 на 29 июня. 

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на выставке «Россия» на ВДНХ, где проходят дни Урало-Сибирского региона и обозначил главные приоритеты развития Ямала до 2030 года. Об этих и других событиях на Ямале к вечеру 4 июня в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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