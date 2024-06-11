У водителя в футболке с лозунгом за Украину нашли взрывчатку и восемь дронов

11 июня 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Водителя арестовали на 10 суток за дискредитацию ВС РФ из-за надписи на футболке, пишет Baza Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве у водителя-экспедитора Андрея Е., который был одет в футболку с лозунгом за Украину, при обыске в квартире нашли восемь дронов, контейнеры с порошкообразными веществам и другие принадлежности для боевых действий. Обыски прошли после того, как водитель поругался с прохожим, который просил его снять футболку с подобной надписью. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Правоохранители решили сразу проверить мужчину и провели у него обыск. В квартире у мужчины полицейские обнаружили восемь дронов, две пары очков для управления ими, девять банок и контейнеров с различными порошками», — передает telegram-канал. Также в квартире были обнаружены канистра с бензином, пакета с аммиачной селитрой, учебно-тренировочные снаряды и выстрелы для подствольного гранатомета. После процедуры обысков Андрей Е. был задержан. На данный момент Нагатинский районный суд назначил мужчине 10 суток ареста за дискредитацию российской армии. На судебном заседании водитель-экспедитор плакал и заявлял, что надел футболку с лозунгом за Украину в состоянии алкогольного опьянения. По предположению telegram-канал, Андрея может ждать еще одно дело о незаконном хранении оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве у водителя-экспедитора Андрея Е., который был одет в футболку с лозунгом за Украину, при обыске в квартире нашли восемь дронов, контейнеры с порошкообразными веществам и другие принадлежности для боевых действий. Обыски прошли после того, как водитель поругался с прохожим, который просил его снять футболку с подобной надписью. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Правоохранители решили сразу проверить мужчину и провели у него обыск. В квартире у мужчины полицейские обнаружили восемь дронов, две пары очков для управления ими, девять банок и контейнеров с различными порошками», — передает telegram-канал. Также в квартире были обнаружены канистра с бензином, пакета с аммиачной селитрой, учебно-тренировочные снаряды и выстрелы для подствольного гранатомета. После процедуры обысков Андрей Е. был задержан. На данный момент Нагатинский районный суд назначил мужчине 10 суток ареста за дискредитацию российской армии. На судебном заседании водитель-экспедитор плакал и заявлял, что надел футболку с лозунгом за Украину в состоянии алкогольного опьянения. По предположению telegram-канал, Андрея может ждать еще одно дело о незаконном хранении оружия.