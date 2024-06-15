В Перми во дворе жилого дома у детской площадки упало большое дерево

Дерево рухнуло на автомобильную парковку (архивное фото)
В Перми во дворе жилого дома упало большое дерево рядом с детской площадкой. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 16 июня.
«Только что рухнуло дерево на парковку у детской площадки. К счастью, никто не пострадал. Сейчас там дети играют возле дерева», — рассказали свидетели происшествия изданию perm.aif.ru.
Жители дома по улице Хабаровской, 145 выразили недовольство работой коммунальных служб. Они добавили, что последствия могли быть более серьезными.
Ранее URA.RU писало об еще одном упавшем дереве во дворе дома по улице Пушкина. Тогда были повреждены три машины.
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