Дерево упало на улице Пушкина (архивное фото)
В Перми дерево, упавшее во дворах жилых домов по улице Пушкина, повредило автомобили. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях.
«На Пушкина, 25 упало дерево. Повреждено три машины», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь|новости». В конце мая на Пермь обрушился шквалистый ветер. В результате разгула стихии деревья повалило на улицах Светлогорской, Островского, Формовщиков, Городецкой и других.
Также сообщалось, что сильный ветер срывал крыши с домов. Одно из деревьев упало на машину на улице Героя Лядова.
Под упавшим деревом оказались сразу три автомобиля
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