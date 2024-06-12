12 июня 2024

В Перми упавшим деревом повреждено несколько автомобилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дерево упало на улице Пушкина (архивное фото)
Дерево упало на улице Пушкина (архивное фото) Фото:

В Перми дерево, упавшее во дворах жилых домов по улице Пушкина, повредило автомобили. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях.

«На Пушкина, 25 упало дерево. Повреждено три машины», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь|новости». В конце мая на Пермь обрушился шквалистый ветер. В результате разгула стихии деревья повалило на улицах Светлогорской, Островского, Формовщиков, Городецкой и других.

Также сообщалось, что сильный ветер срывал крыши с домов. Одно из деревьев упало на машину на улице Героя Лядова.

Под упавшим деревом оказались сразу три автомобиля
Под упавшим деревом оказались сразу три автомобиля
Фото:

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В Перми дерево, упавшее во дворах жилых домов по улице Пушкина, повредило автомобили. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях. «На Пушкина, 25 упало дерево. Повреждено три машины», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь|новости». В конце мая на Пермь обрушился шквалистый ветер. В результате разгула стихии деревья повалило на улицах Светлогорской, Островского, Формовщиков, Городецкой и других. Также сообщалось, что сильный ветер срывал крыши с домов. Одно из деревьев упало на машину на улице Героя Лядова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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