В РФ предложили запретить условное наказание для чиновников за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слуцкий считает, что из законопроект сможет «радикально снизить количество взяточников"
Слуцкий считает, что из законопроект сможет «радикально снизить количество взяточников" Фото:

В России могут отменить условное наказание, досрочное освобождение и штраф, в качестве основного вида применяемой меры, для чиновников, осужденных за получение взятки. Такой законопроект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

«ЛДПР разработала законопроект, который исключает возможность условного наказания для чиновников за получение взятки. … В этих же случаях законопроектом предлагается исключить возможность применения к осужденным за получение взятки штрафа в качестве основного вида наказания. … Условно-досрочное освобождение в перечисленных случаях может быть назначено только после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания», — пояснил ТАСС Слуцкий.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Они коснутся мэров муниципалитетов, федеральных и региональных госдолжностей. Также мера распространится на вымогателей взяток, тех, кто получал их в крупном или особо крупном размере и группы лиц, которые по предварительному сговору или организованной группой получали взятки.

По мнению Слуцкого, такое решение необходимо для «радикального снижения количества взяточников в стране». Он считает, что таких преступников нужно сажать в тюрьму и «заставлять отрабатывать нанесенный ущерб в десятикратном размере».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России могут отменить условное наказание, досрочное освобождение и штраф, в качестве основного вида применяемой меры, для чиновников, осужденных за получение взятки. Такой законопроект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. «ЛДПР разработала законопроект, который исключает возможность условного наказания для чиновников за получение взятки. … В этих же случаях законопроектом предлагается исключить возможность применения к осужденным за получение взятки штрафа в качестве основного вида наказания. … Условно-досрочное освобождение в перечисленных случаях может быть назначено только после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания», — пояснил ТАСС Слуцкий. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Они коснутся мэров муниципалитетов, федеральных и региональных госдолжностей. Также мера распространится на вымогателей взяток, тех, кто получал их в крупном или особо крупном размере и группы лиц, которые по предварительному сговору или организованной группой получали взятки. По мнению Слуцкого, такое решение необходимо для «радикального снижения количества взяточников в стране». Он считает, что таких преступников нужно сажать в тюрьму и «заставлять отрабатывать нанесенный ущерб в десятикратном размере».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...