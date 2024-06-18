В РФ предложили запретить условное наказание для чиновников за взятки

В России могут отменить условное наказание, досрочное освобождение и штраф, в качестве основного вида применяемой меры, для чиновников, осужденных за получение взятки. Такой законопроект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
«ЛДПР разработала законопроект, который исключает возможность условного наказания для чиновников за получение взятки. … В этих же случаях законопроектом предлагается исключить возможность применения к осужденным за получение взятки штрафа в качестве основного вида наказания. … Условно-досрочное освобождение в перечисленных случаях может быть назначено только после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания», — пояснил ТАСС Слуцкий.
Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Они коснутся мэров муниципалитетов, федеральных и региональных госдолжностей. Также мера распространится на вымогателей взяток, тех, кто получал их в крупном или особо крупном размере и группы лиц, которые по предварительному сговору или организованной группой получали взятки.
По мнению Слуцкого, такое решение необходимо для «радикального снижения количества взяточников в стране». Он считает, что таких преступников нужно сажать в тюрьму и «заставлять отрабатывать нанесенный ущерб в десятикратном размере».
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