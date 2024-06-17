17 июня 2024

Тюменцы застряли в пробке длиной в пять километров

В Тюмени из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка на улице Федюнинского
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием четырех машин произошло на улице Федюнинского
ДТП с участием четырех машин произошло на улице Федюнинского Фото:

В Тюмени из-за ДТП с участием четырех автомобилей на улице Федюнинского образовалась пробка длиной в пять километров. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. 

«На улице Федюнинского столкнулись четыре автомобиля. Направлены дополнительные экипажи ДПС для устранения дорожного затора. Пробка сейчас длиной в пять км», — сообщили в ведомстве. 

В ДТП пострадал один человек, у него черепно-мозговая травма. Ранее URA.RU писало, что в ДТП на трассе под Тюменью пострадало шесть человек, включая несовершеннолетнего. 

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В Тюмени из-за ДТП с участием четырех автомобилей на улице Федюнинского образовалась пробка длиной в пять километров. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.  «На улице Федюнинского столкнулись четыре автомобиля. Направлены дополнительные экипажи ДПС для устранения дорожного затора. Пробка сейчас длиной в пять км», — сообщили в ведомстве.  В ДТП пострадал один человек, у него черепно-мозговая травма. Ранее URA.RU писало, что в ДТП на трассе под Тюменью пострадало шесть человек, включая несовершеннолетнего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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