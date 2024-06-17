Тюменцы застряли в пробке длиной в пять километров

ДТП с участием четырех машин произошло на улице Федюнинского
В Тюмени из-за ДТП с участием четырех автомобилей на улице Федюнинского образовалась пробка длиной в пять километров. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«На улице Федюнинского столкнулись четыре автомобиля. Направлены дополнительные экипажи ДПС для устранения дорожного затора. Пробка сейчас длиной в пять км», — сообщили в ведомстве.
В ДТП пострадал один человек, у него черепно-мозговая травма. Ранее URA.RU писало, что в ДТП на трассе под Тюменью пострадало шесть человек, включая несовершеннолетнего.
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