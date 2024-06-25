25 июня 2024

Курганские власти рассказали, когда отремонтируют трассу к деревне Северное

Трассу к деревне Северное в Курганской области должны отремонтировать к августу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге
Ремонт дороги будет продолжен (архивное фото) Фото:

Трасса к деревне Северное в Курганской области, на которую жаловались жители региона, по контракту должна быть отремонтирована к августу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Ранее курганцы требовали объяснений по поводу пропавшего ремонта дороги.

«В текущем году с привлечением средств в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ выполняется ремонт трассы „Подъезд к деревне Северное“. На приведение в нормативное состояние указанной дороги ГКУ „Курганавтодор“ заключен контракт с подрядной организацией ООО „ДСУ-1“. По контракту работы должны быть завершены к августу», — сообщили в пресс-службе департамента.

Уточняется, что на данный момент подрядчик завез щебень и выполнил фрезерование. Работы по ремонту участка дороги будут продолжены, а в ближайшее время подрядная организация планирует приступить к асфальтированию.

Жители Курганской области требовали объяснений, почему не проводится ремонт трассы к деревне Северное. По их словам, в течение последних 35 лет дорога не видела капитального ремонта, превратившись в серию ям. Курганцы пояснили, что недавно на трассу привезли материалы для работ и уже сняли асфальт, но они уже несколько недель не видели рабочих.

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Трасса к деревне Северное в Курганской области, на которую жаловались жители региона, по контракту должна быть отремонтирована к августу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Ранее курганцы требовали объяснений по поводу пропавшего ремонта дороги. «В текущем году с привлечением средств в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ выполняется ремонт трассы „Подъезд к деревне Северное“. На приведение в нормативное состояние указанной дороги ГКУ „Курганавтодор“ заключен контракт с подрядной организацией ООО „ДСУ-1“. По контракту работы должны быть завершены к августу», — сообщили в пресс-службе департамента. Уточняется, что на данный момент подрядчик завез щебень и выполнил фрезерование. Работы по ремонту участка дороги будут продолжены, а в ближайшее время подрядная организация планирует приступить к асфальтированию. Жители Курганской области требовали объяснений, почему не проводится ремонт трассы к деревне Северное. По их словам, в течение последних 35 лет дорога не видела капитального ремонта, превратившись в серию ям. Курганцы пояснили, что недавно на трассу привезли материалы для работ и уже сняли асфальт, но они уже несколько недель не видели рабочих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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