Рост цен на спиртное и новые льготы пенсионерам: законы, вступающие в силу в июле

С 1 июля в России повысят плату за коммунальные услуги

27 июня 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Власти подготовили ряд законодательных изменений, касающихся различных сфер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Каждый месяц в России вступают в силу новые законы и поправки к действующим нормативным актам. На что повысятся акцизы и цены, какие ключевые изменениях ждут жителей страны в июле 2024 года, — в материале URA.RU. Загранпаспорт станет дороже С 1 июля 2024 года в России вступают в силу новые тарифы на ряд государственных услуг, связанных с оформлением документов для граждан и иностранных работников. Об этом сообщает «Парламентская газета». Самое значительное повышение коснется стоимости оформления загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации. Вместо пяти тысяч рублей за документ придется заплатить шесть тысяч рублей. Для детей до 14 лет стоимость загранпаспорта нового образца также вырастет — с 2,5 тысячи до трех тысяч рублей. Кроме того, увеличиваются госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам (с пяти до шести тысяч рублей), регистрацию иностранцев по месту жительства в России (с 350 до 420 рублей) и прием в российское гражданство (с 3500 до 4 200 рублей). Также повышаются тарифы на разрешения, необходимые для привлечения и использования иностранной рабочей силы. Так, за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину придется заплатить 4 200 рублей вместо 3 500, а за разрешение на привлечение иностранных работников — 12 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации вырастет на одну тысячу рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 июля повысят плату за ЖКУ С 1 июля 2024 года в России впервые с 2022 года будут повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По прогнозам Минэкономразвития, в среднем размер платы за коммунальные услуги вырастет на 500-550 рублей. Соответствующее распоряжение Правительства вступает в силу. Согласно документу, каждый регион самостоятельно установит размер повышения тарифов. При этом кабмин утвердил средний индекс изменения платы для каждого субъекта Федерации, а также диапазон, в пределах которого муниципалитеты могут отклоняться от этого показателя — как в большую, так и в меньшую сторону. Самый высокий средний индекс роста коммунальных тарифов — 15 процентов — установлен для Забайкальского края. Самый низкий — 4 процента — для Республики Хакасия. Для Московской области индексация ограничена 10,7 процентов, для Москвы — 11 процентов. Правительство повышает тарифы на коммунальные услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подорожает крепкий алкоголь С 1 июля 2024 года в России повысятся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь — напитки с содержанием спирта свыше 28 процентов. Вступает в силу соответствующий приказ Министерства финансов. В частности, минимальная цена на водку вырастет с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 517 до 556 рублей, на бренди — с 375 до 403 рублей. Минимальные цены на водку были введены в России еще в 2009 году. Этот инструмент был призван бороться с нелегальным производством алкогольной продукции. Повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь власти связывают с необходимостью обеспечить контроль над рынком и поддержать легальных производителей. Действующее законодательство предусматривает серьезные штрафы за нарушение установленных минимальных цен. Так, должностным лицам грозит взыскание в размере 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — 100 тысяч рублей. Подорожает весь алкоголь крепостью свыше 28 процентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионеров и льготников освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ Согласно принятому закону, банки больше не будут взимать комиссию за оплату ЖКУ с людей, нуждающихся в социальной поддержке. В перечень льготников, утвержденный правительством РФ, вошли: Многодетные родители

Пенсионеры

Инвалиды

Ветераны боевых действий

Члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий Таким образом, эти категории граждан смогут оплачивать коммунальные платежи без дополнительных комиссионных сборов со стороны банков. Данная мера позволит снизить финансовую нагрузку на наиболее уязвимые слои населения. 80-летним юбилярам и инвалидам повысят пенсию С 1 июля 2024 года в России вступает в силу закон, предусматривающий повышение пенсий для граждан, отмечающих 80-летний юбилей. Согласно документу, пожилые люди, которым в июне исполнилось 80 лет, смогут получить увеличенную пенсию уже в июле. Размер доплаты составит 100% от фиксированной части пенсии, что в 2024 году равняется 8134 рублям 88 копейкам. Кроме того, аналогичная мера поддержки предусмотрена и для пенсионеров, получивших I группу инвалидности — их фиксированная выплата также будет удвоена. Однако стоит отметить, что повышение пенсии по одному из этих оснований исключает возможность ее дополнительного увеличения по другому. Иными словами, если пенсионер уже получил доплату в связи с инвалидностью, то при достижении им 80-летнего возраста его пенсия повышаться не будет. Повышенную пенсию в июле смогут получить пожилые люди, которым в июне исполнилось 80 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU НДС будет взиматься при продаже товаров из ЕАЭС на маркетплейсах С 1 июля 2024 года в России вступают в силу новые правила налогообложения для продаж товаров через электронные торговые площадки. Согласно принятому закону, организации и индивидуальные предприниматели из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), реализующие свою продукцию российским покупателям на маркетплейсах, будут обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Ранее налогоплательщики из ЕАЭС были освобождены от НДС при продаже товаров физическим лицам через интернет-площадки на территории РФ. Теперь же налог будет взиматься в стране, куда направляется товар, то есть в России. Кроме того, вводится запрет на применение нулевой ставки НДС при оказании услуг по международной перевозке грузов, если транспортировка осуществляется исключительно между пунктами, расположенными на территории РФ. Данные изменения направлены на выравнивание налоговой нагрузки между российскими и иностранными продавцами, работающими через электронные торговые площадки. Жителям станет проще погашать кредиты С 1 июля 2024 года в России вступает в силу закон, упрощающий порядок погашения задолженности перед банками для граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Согласно действующим правилам, если заемщик не может полностью исполнить свои обязательства по потребительскому кредиту, то в первую очередь погашаются штрафы и пени, затем проценты за текущий период, и лишь в последнюю очередь — сумма основного долга. В результате, несмотря на регулярные платежи, «тело» кредита практически не уменьшается, а долговая нагрузка продолжает расти. Новый закон меняет эту схему. Теперь граждане, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут в первую очередь направлять средства на погашение процентов по кредиту, а уже потом — на уменьшение основной суммы долга. Пени и штрафы будут выплачиваться в последнюю очередь. Новые нормы позволят людям вначале платить проценты по кредиту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банки ограничат выдачу автокредитов С 1 июля 2024 года Банк России вводит новые ограничения на выдачу автокредитов. Регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, а также установил специальные надбавки для автокредитов. Согласно решению Совета директоров ЦБ, надбавки по автокредитам будут применяться к заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки — более 50 процентов от их ежемесячных доходов. Таким образом, банки будут вынуждены формировать больший объем резервов по таким кредитам, что сделает их выдачу менее выгодной. Данная мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан и повышение устойчивости банковской системы в случае роста просроченной задолженности по потребительским кредитам. Банки станут защищать россиян от кибермошенников Российские банки получат дополнительные полномочия для борьбы с финансовым мошенничеством. С 25 июля вступает в силу новый закон, который обязывает кредитные организации проводить двойную проверку банковских транзакций с помощью системы «антифрод». Согласно новым правилам, проверка будет осуществляться как в банке отправителя средств, так и в банке получателя. Если счет получателя находится в «черном списке» банков, то такая операция будет заблокирована. Если счет вызывает сомнения, он будет подвергнут более тщательной проверке. «Антифрод» — это автоматизированные системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций. Они анализируют банковские и онлайн-транзакции по ряду критериев, выявляя подозрительную активность. Такие системы широко используются не только банками, но и крупными торговыми сетями, а также платежными сервисами. Если банк все же перечислит средства на мошеннический счет без ведома клиента, он будет обязан вернуть всю сумму. Таким образом, новый закон призван усилить защиту россиян от финансовых махинаций и минимизировать ущерб от действий злоумышленников. Российские производители получат приоритет в инвестпроектах Российская промышленная продукция получит приоритет при реализации инвестиционных проектов. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля 2024 года. Новые нормативные акты вводят понятия «российская промышленная продукция», «производитель российской промышленной продукции» и «цифровой паспорт промышленной продукции». Это позволит более четко идентифицировать отечественную продукцию и отдавать ей предпочтение при распределении инвестиций. Согласно документу, российская промышленная продукция будет маркироваться специальным QR-кодом. Этот код будет содержать информацию о товаре из Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) — его технические характеристики, уровень локализации производства и другие данные. Таким образом, российские производители получат дополнительные преимущества при участии в инвестиционных проектах. Это позволит им более эффективно продвигать свою продукцию на рынке и увеличивать объемы производства. СЭЗ создадут в освобожденных регионах России С 1 июля 2024 года режим свободной экономической зоны (СЭЗ) будет распространен на территории, граничащие с Украиной, а также на новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующий закон вступает в силу в ближайшее время. Согласно информации, свободная экономическая зона уже функционирует в новых российских регионах с 1 июля 2023 года. За это время статус ее резидентов получили более ста компаний. Теперь режим СЭЗ будет распространен и на приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей. Это позволит инвесторам, вкладывающим средства в развитие этих территорий, получить те же преференции, что и резиденты новых субъектов РФ. В частности, в течение 10 лет с инвесторов не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет. Кроме того, предусмотрены скидки по платежам в региональный бюджет, освобождение от уплаты земельного налога на три года, а также пониженные тарифы страховых взносов — 7,6 процентов. В России поддержали сельский туризм Фермеры смогут размещать туристов в своих гостевых домах Фото: Анна Майорова © URA.RU С 3 июля 2024 года фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах, расположенных на территории их сельскохозяйственных угодий. Согласно документу, ранее статус сельскохозяйственных земель не позволял фермерам предоставлять жилье для туристов. Это доставляло неудобства путешественникам, желающим познакомиться с сельским укладом жизни. Теперь законодательство вводит понятие «сельский туризм», которое подразумевает прогулки по сельской местности, участие в работе фермерских хозяйств, экскурсии, питание и другие сопутствующие услуги. И фермеры получили право размещать гостей в специально построенных для этих целей домах. Кроме того, новый закон разрешает аграриям продавать собственную продукцию не только в стационарных, но и в нестационарных торговых объектах, расположенных на территории фермерских хозяйств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый месяц в России вступают в силу новые законы и поправки к действующим нормативным актам. На что повысятся акцизы и цены, какие ключевые изменениях ждут жителей страны в июле 2024 года, — в материале URA.RU. С 1 июля 2024 года в России вступают в силу новые тарифы на ряд государственных услуг, связанных с оформлением документов для граждан и иностранных работников. Об этом сообщает «Парламентская газета». Самое значительное повышение коснется стоимости оформления загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации. Вместо пяти тысяч рублей за документ придется заплатить шесть тысяч рублей. Для детей до 14 лет стоимость загранпаспорта нового образца также вырастет — с 2,5 тысячи до трех тысяч рублей. Кроме того, увеличиваются госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам (с пяти до шести тысяч рублей), регистрацию иностранцев по месту жительства в России (с 350 до 420 рублей) и прием в российское гражданство (с 3500 до 4 200 рублей). Также повышаются тарифы на разрешения, необходимые для привлечения и использования иностранной рабочей силы. Так, за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину придется заплатить 4 200 рублей вместо 3 500, а за разрешение на привлечение иностранных работников — 12 тысяч рублей вместо 10 тысяч. С 1 июля 2024 года в России впервые с 2022 года будут повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По прогнозам Минэкономразвития, в среднем размер платы за коммунальные услуги вырастет на 500-550 рублей. Соответствующее распоряжение Правительства вступает в силу. Согласно документу, каждый регион самостоятельно установит размер повышения тарифов. При этом кабмин утвердил средний индекс изменения платы для каждого субъекта Федерации, а также диапазон, в пределах которого муниципалитеты могут отклоняться от этого показателя — как в большую, так и в меньшую сторону. Самый высокий средний индекс роста коммунальных тарифов — 15 процентов — установлен для Забайкальского края. Самый низкий — 4 процента — для Республики Хакасия. Для Московской области индексация ограничена 10,7 процентов, для Москвы — 11 процентов. С 1 июля 2024 года в России повысятся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь — напитки с содержанием спирта свыше 28 процентов. Вступает в силу соответствующий приказ Министерства финансов. В частности, минимальная цена на водку вырастет с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 517 до 556 рублей, на бренди — с 375 до 403 рублей. Минимальные цены на водку были введены в России еще в 2009 году. Этот инструмент был призван бороться с нелегальным производством алкогольной продукции. Повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь власти связывают с необходимостью обеспечить контроль над рынком и поддержать легальных производителей. Действующее законодательство предусматривает серьезные штрафы за нарушение установленных минимальных цен. Так, должностным лицам грозит взыскание в размере 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — 100 тысяч рублей. Согласно принятому закону, банки больше не будут взимать комиссию за оплату ЖКУ с людей, нуждающихся в социальной поддержке. В перечень льготников, утвержденный правительством РФ, вошли: Таким образом, эти категории граждан смогут оплачивать коммунальные платежи без дополнительных комиссионных сборов со стороны банков. Данная мера позволит снизить финансовую нагрузку на наиболее уязвимые слои населения. С 1 июля 2024 года в России вступает в силу закон, предусматривающий повышение пенсий для граждан, отмечающих 80-летний юбилей. Согласно документу, пожилые люди, которым в июне исполнилось 80 лет, смогут получить увеличенную пенсию уже в июле. Размер доплаты составит 100% от фиксированной части пенсии, что в 2024 году равняется 8134 рублям 88 копейкам. Кроме того, аналогичная мера поддержки предусмотрена и для пенсионеров, получивших I группу инвалидности — их фиксированная выплата также будет удвоена. Однако стоит отметить, что повышение пенсии по одному из этих оснований исключает возможность ее дополнительного увеличения по другому. Иными словами, если пенсионер уже получил доплату в связи с инвалидностью, то при достижении им 80-летнего возраста его пенсия повышаться не будет. С 1 июля 2024 года в России вступают в силу новые правила налогообложения для продаж товаров через электронные торговые площадки. Согласно принятому закону, организации и индивидуальные предприниматели из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), реализующие свою продукцию российским покупателям на маркетплейсах, будут обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Ранее налогоплательщики из ЕАЭС были освобождены от НДС при продаже товаров физическим лицам через интернет-площадки на территории РФ. Теперь же налог будет взиматься в стране, куда направляется товар, то есть в России. Кроме того, вводится запрет на применение нулевой ставки НДС при оказании услуг по международной перевозке грузов, если транспортировка осуществляется исключительно между пунктами, расположенными на территории РФ. Данные изменения направлены на выравнивание налоговой нагрузки между российскими и иностранными продавцами, работающими через электронные торговые площадки. С 1 июля 2024 года в России вступает в силу закон, упрощающий порядок погашения задолженности перед банками для граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Согласно действующим правилам, если заемщик не может полностью исполнить свои обязательства по потребительскому кредиту, то в первую очередь погашаются штрафы и пени, затем проценты за текущий период, и лишь в последнюю очередь — сумма основного долга. В результате, несмотря на регулярные платежи, «тело» кредита практически не уменьшается, а долговая нагрузка продолжает расти. Новый закон меняет эту схему. Теперь граждане, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут в первую очередь направлять средства на погашение процентов по кредиту, а уже потом — на уменьшение основной суммы долга. Пени и штрафы будут выплачиваться в последнюю очередь. С 1 июля 2024 года Банк России вводит новые ограничения на выдачу автокредитов. Регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, а также установил специальные надбавки для автокредитов. Согласно решению Совета директоров ЦБ, надбавки по автокредитам будут применяться к заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки — более 50 процентов от их ежемесячных доходов. Таким образом, банки будут вынуждены формировать больший объем резервов по таким кредитам, что сделает их выдачу менее выгодной. Данная мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан и повышение устойчивости банковской системы в случае роста просроченной задолженности по потребительским кредитам. Российские банки получат дополнительные полномочия для борьбы с финансовым мошенничеством. С 25 июля вступает в силу новый закон, который обязывает кредитные организации проводить двойную проверку банковских транзакций с помощью системы «антифрод». Согласно новым правилам, проверка будет осуществляться как в банке отправителя средств, так и в банке получателя. Если счет получателя находится в «черном списке» банков, то такая операция будет заблокирована. Если счет вызывает сомнения, он будет подвергнут более тщательной проверке. «Антифрод» — это автоматизированные системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций. Они анализируют банковские и онлайн-транзакции по ряду критериев, выявляя подозрительную активность. Такие системы широко используются не только банками, но и крупными торговыми сетями, а также платежными сервисами. Если банк все же перечислит средства на мошеннический счет без ведома клиента, он будет обязан вернуть всю сумму. Таким образом, новый закон призван усилить защиту россиян от финансовых махинаций и минимизировать ущерб от действий злоумышленников. Российская промышленная продукция получит приоритет при реализации инвестиционных проектов. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля 2024 года. Новые нормативные акты вводят понятия «российская промышленная продукция», «производитель российской промышленной продукции» и «цифровой паспорт промышленной продукции». Это позволит более четко идентифицировать отечественную продукцию и отдавать ей предпочтение при распределении инвестиций. Согласно документу, российская промышленная продукция будет маркироваться специальным QR-кодом. Этот код будет содержать информацию о товаре из Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) — его технические характеристики, уровень локализации производства и другие данные. Таким образом, российские производители получат дополнительные преимущества при участии в инвестиционных проектах. Это позволит им более эффективно продвигать свою продукцию на рынке и увеличивать объемы производства. С 1 июля 2024 года режим свободной экономической зоны (СЭЗ) будет распространен на территории, граничащие с Украиной, а также на новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующий закон вступает в силу в ближайшее время. Согласно информации, свободная экономическая зона уже функционирует в новых российских регионах с 1 июля 2023 года. За это время статус ее резидентов получили более ста компаний. Теперь режим СЭЗ будет распространен и на приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей. Это позволит инвесторам, вкладывающим средства в развитие этих территорий, получить те же преференции, что и резиденты новых субъектов РФ. В частности, в течение 10 лет с инвесторов не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет. Кроме того, предусмотрены скидки по платежам в региональный бюджет, освобождение от уплаты земельного налога на три года, а также пониженные тарифы страховых взносов — 7,6 процентов. С 3 июля 2024 года фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах, расположенных на территории их сельскохозяйственных угодий. Согласно документу, ранее статус сельскохозяйственных земель не позволял фермерам предоставлять жилье для туристов. Это доставляло неудобства путешественникам, желающим познакомиться с сельским укладом жизни. Теперь законодательство вводит понятие «сельский туризм», которое подразумевает прогулки по сельской местности, участие в работе фермерских хозяйств, экскурсии, питание и другие сопутствующие услуги. И фермеры получили право размещать гостей в специально построенных для этих целей домах. Кроме того, новый закон разрешает аграриям продавать собственную продукцию не только в стационарных, но и в нестационарных торговых объектах, расположенных на территории фермерских хозяйств.