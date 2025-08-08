Мужчина с оружием напал на кампус университета Эмори в США

На территория кампуса университета Эмори в Атланте (США) находится мужчина с оружием. Об этом сообщили представители Колледжа искусств и наук Эмори.
«Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрельба кампусе Эмори-Атланта... Бегите, прячьтесь, деритесь. Избегайте этой зоны. Укрывайтесь на месте», — говорится в сообщении университета в соцсети Х.
Администрация университета оповестила учащихся и персонал с помощью системы экстренных уведомлений, а на территории кампуса были усилены меры безопасности. Информации о пострадавших и задержанных на момент публикации новости не поступало.
