08 августа 2025

Мужчина с оружием напал на кампус университета Эмори в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину с оружием обнаружили в кампусе университета в США
Мужчину с оружием обнаружили в кампусе университета в США Фото:

На территория кампуса университета Эмори в Атланте (США) находится мужчина с оружием. Об этом сообщили представители Колледжа искусств и наук Эмори.

«Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрельба кампусе Эмори-Атланта... Бегите, прячьтесь, деритесь. Избегайте этой зоны. Укрывайтесь на месте», — говорится в сообщении университета в соцсети Х.

Администрация университета оповестила учащихся и персонал с помощью системы экстренных уведомлений, а на территории кампуса были усилены меры безопасности. Информации о пострадавших и задержанных на момент публикации новости не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территория кампуса университета Эмори в Атланте (США) находится мужчина с оружием. Об этом сообщили представители Колледжа искусств и наук Эмори. «Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрельба кампусе Эмори-Атланта... Бегите, прячьтесь, деритесь. Избегайте этой зоны. Укрывайтесь на месте», — говорится в сообщении университета в соцсети Х. Администрация университета оповестила учащихся и персонал с помощью системы экстренных уведомлений, а на территории кампуса были усилены меры безопасности. Информации о пострадавших и задержанных на момент публикации новости не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...