В США умер бывший директор ФБР и ЦРУ

Уильяма Уэбстера не стало на 102 году жизни
Уильяма Уэбстера не стало на 102 году жизни

В США в возрасте 101 года скончался бывший глава ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер. Об этом сообщили члены его семьи.

«Умер Уильям Уэбстер. В сообщении семьи его назвали „необыкновенным человеком“, который всю свою жизнь боролся за защиту своей страны и ее драгоценного верховенства закона», — со ссылкой на близких покойного пишет Bloomberg.

По данным СМИ, Уэбстер — это единственный человек, который успел поработать и на посту руководителя ФБР (назначен президентом Джимми Картером), и в должности начальника ЦРУ (назначен президентом Рональдом Рейганом). Джордж Буш-старший во время своего правления оставил Уэбстера в ЦРУ до выхода на пенсию в 1991 году.

Он также в течение короткого периода являлся первым главой Совета по надзору за бухгалтерским учетом США. На протяжении всей своей карьеры Уэбстер предпочитал, чтобы к нему обращались «судья».

Ранее стало известно про смерть американского астронавта, командира корабля «Аполлона-13» Джеймса Ловелла. Он умер в возрасте 97 лет, передает RT. До этого страна распрощалась с легендарным рестлером и актером Халком Хоганом. Ему был 71 год, напоминает «Национальная служба новостей».

