Путин передал орден сотруднику ЦРУ, чей сын погиб на Украине

Президент России Владимир Путин передал через специального посланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа орден Ленина высокопоставленному сотруднику ЦРУ Джулиане Галлине, чей сын погиб на Украине, сражаясь в составе ВС РФ. Об этом сообщил телеканал CBS News.
«Награда предназначалась Джулиане Галлине, замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям. Ее 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году в ходе боевых действий на стороне российских войск», — пишет CBS News. Официальных комментариев о дальнейшей судьбе награды и ее вручении Галлине пока нет.
