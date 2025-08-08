08 августа 2025

Путин передал орден сотруднику ЦРУ, чей сын погиб на Украине

Путин передал награду через посланника Трампа
Путин передал награду через посланника Трампа Фото:

Президент России Владимир Путин передал через специального посланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа орден Ленина высокопоставленному сотруднику ЦРУ Джулиане Галлине, чей сын погиб на Украине, сражаясь в составе ВС РФ. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Награда предназначалась Джулиане Галлине, замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям. Ее 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году в ходе боевых действий на стороне российских войск», — пишет CBS News. Официальных комментариев о дальнейшей судьбе награды и ее вручении Галлине пока нет. 

