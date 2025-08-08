08 августа 2025

Возгорание дома в Ростове-на-Дону ликвидирвано

Возгорание оперативно ликвидировали (архивное фото)
Возгорание оперативно ликвидировали (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону случился пожар после атаки дронов на город. К ликвидации огня были привлечены экстренные службы, возгорание удалось оперативно потушить. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил глава города Александр Скрябин.

«Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный. Работают все необходимые службы. Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Ранее Ростовская область уже подвергалась атакам беспилотников, в результате которых произошли возгорания в жилых районах и рядом с ключевыми объектами инфраструктуры, такими как Новочеркасская ГРЭС и здание «Ростелекома». Тогда также не поступало официальной информации о пострадавших, а экстренные службы оперативно реагировали на последствия атак.

