Возгорание дома в Ростове-на-Дону ликвидирвано

В микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону случился пожар после атаки дронов на город. К ликвидации огня были привлечены экстренные службы, возгорание удалось оперативно потушить. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил глава города Александр Скрябин.
«Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный. Работают все необходимые службы. Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
Ранее Ростовская область уже подвергалась атакам беспилотников, в результате которых произошли возгорания в жилых районах и рядом с ключевыми объектами инфраструктуры, такими как Новочеркасская ГРЭС и здание «Ростелекома». Тогда также не поступало официальной информации о пострадавших, а экстренные службы оперативно реагировали на последствия атак.
