Женщина в Петербурге убила своего ребенка и покончила с собой

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и гибели женщины. Трагедия произошла в одной из квартир на улице Гаккелевской, где, по данным следствия, мать нанесла ножевые ранения своему ребенку, а затем совершила суицид. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по городу.
«Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Предварительно установлено, что 8 августа 2025 года женщина причинила своему малолетнему ребенку ножевые ранения, после чего совершила аналогичные действия в отношении себя. Оба скончались от полученных травм», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Санкт-Петербурге уже возбуждались уголовные дела, связанные с гибелью малолетних детей: 1 августа 2025 года в Авиагородке родители пытались скрыть смерть новорожденного и уничтожить тело, а в июне того же года после домашних родов отец едва не причинил вред ребенку. В обоих случаях следователи отмечали отсутствие обращения семей в медицинские и социальные службы.
