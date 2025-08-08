08 августа 2025

Женщина в Петербурге убила своего ребенка и покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мать совершила убийство собственного ребенка в Петербурге
Мать совершила убийство собственного ребенка в Петербурге Фото:

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и гибели женщины. Трагедия произошла в одной из квартир на улице Гаккелевской, где, по данным следствия, мать нанесла ножевые ранения своему ребенку, а затем совершила суицид. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по городу.

«Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Предварительно установлено, что 8 августа 2025 года женщина причинила своему малолетнему ребенку ножевые ранения, после чего совершила аналогичные действия в отношении себя. Оба скончались от полученных травм», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге уже возбуждались уголовные дела, связанные с гибелью малолетних детей: 1 августа 2025 года в Авиагородке родители пытались скрыть смерть новорожденного и уничтожить тело, а в июне того же года после домашних родов отец едва не причинил вред ребенку. В обоих случаях следователи отмечали отсутствие обращения семей в медицинские и социальные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и гибели женщины. Трагедия произошла в одной из квартир на улице Гаккелевской, где, по данным следствия, мать нанесла ножевые ранения своему ребенку, а затем совершила суицид. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по городу. «Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Предварительно установлено, что 8 августа 2025 года женщина причинила своему малолетнему ребенку ножевые ранения, после чего совершила аналогичные действия в отношении себя. Оба скончались от полученных травм», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее в Санкт-Петербурге уже возбуждались уголовные дела, связанные с гибелью малолетних детей: 1 августа 2025 года в Авиагородке родители пытались скрыть смерть новорожденного и уничтожить тело, а в июне того же года после домашних родов отец едва не причинил вред ребенку. В обоих случаях следователи отмечали отсутствие обращения семей в медицинские и социальные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...